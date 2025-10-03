< sekcia Slovensko
ŠOP odmieta tvrdenia o pochybení zásahových tímov
Mimoriadny zásah do populácie medveďa hnedého v počte 350 jedincov na základe správy štátnych ochranárov schválila vláda v apríli tohto roka.
Autor TASR
Bratislava 3. októbra (TASR) - Generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Roman Fajth nariadil od 1. októbra vykonanie mimoriadnej vnútornej kontroly dodržiavania všetkých interných smerníc týkajúcich sa činnosti zásahových tímov v jeho pôsobnosti. V piatkovom tlačovom vyhlásení sa zároveň ohradil voči tvrdeniam, ktoré boli v médiách publikované na adresu zásahových tímov i vedenia organizácie.
„Dôrazne odmietame nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia, ktoré boli v poslednom čase medializované v súvislosti s činnosťou Zásahových tímov a vedením organizácie,“ vyhlásil Fajth. Ubezpečil, že zásahové tímy postupujú pri každej eliminácii konkrétneho problémového jedinca podľa zákona i interných predpisov. „Dodržiavanie týchto pravidiel je sledované a pravidelne vyhodnocované,“ zdôraznil šéf ŠOP, ktorý nemá vedomosť o pochybení v tejto oblasti. „Napriek tomu, s cieľom zvýšiť transparentnosť a dôveru verejnosti, som nariadil od 1. októbra vykonanie mimoriadnej vnútornej kontroly dodržiavania všetkých interných smerníc týkajúcich sa činnosti zásahových tímov v jeho pôsobnosti,“ informoval.
Mimoriadny zásah do populácie medveďa hnedého v počte 350 jedincov na základe správy štátnych ochranárov schválila vláda v apríli tohto roka. Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Filip Kuffa vo štvrtok (2. 10.) na sociálnej sieti informoval, že k 30. septembru eliminoval Zásahový tím Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR vyše 80 problémových jedincov, rovnako 80 medveďov odlovili poľovníci.
