Ak vám zviera poškodilo majetok, musíte škodu nahlásiť do 48 hodín

Bratislava 20. augusta (TASR) – Osoba, ktorej zviera poškodí majetok, musí škodu nahlásiť do 48 hodín príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie. V prípade, že dôjde k napadnutiu človeka, je lehota na oznámenie 60 dní. Pre TASR to uviedol Marián Hletko zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého zo Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR.



„V súvislosti so škodami na včelstvách, hospodárskych zvieratách, ale aj na poľnohospodárskych plodinách sa vyžaduje, aby vlastník na ochranu svojho majetku aplikoval preventívne opatrenia a minimalizoval tak možnosť vzniku škodovej udalosti," približuje Hletko.



Ochranár uvádza, že štát zodpovedá za škody spôsobené určenými živočíchmi na živote a zdraví osoby, vybraných domestikovaných živočíchoch, na pastierskych strážnych psoch, na rybách chovaných v rybníkoch, včelstvách a včelárskych zariadeniach, nepozberaných poľných plodinách, drevinách alebo lesných porastoch a poľovnej raticovej zveri.



Po oznámení škody vykoná pracovník úradu na mieste šetrenie. Osoba ŠOP potvrdí, či škodu spôsobil určený druh zvieraťa. Následne potom si môže poškodený uplatniť nárok na škodu, hovorí Hletko.



„ŠOP SR sa v jednotlivých prípadoch snaží poškodených informovať o možnostiach, ako sa dá škodám spôsobených medveďom či vlkom predchádzať, a poradiť im konkrétne opatrenia, ktoré by mali aplikovať na zabránenie ich vzniku," podotkol Hletko.