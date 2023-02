ŠOP podpísala dohodu o spolupráci s Národným parkom Bükk v Maďarsku

Bratislava 4. februára (TASR) - Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR podpísala bilaterálnu dohodu o spolupráci s Národným parkom Bükk v Maďarsku. Spolupráca spočíva v manažmente chránených území v prihraničných oblastiach, koordinácii postupov v ochrane prírody, príprave cezhraničných projektov, obnove náučných chodníkov v geoparku Novohrad - Nógrád a spoločných výskumných aktivitách. TASR o tom informoval odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR.



Memorandum o spolupráci na roky 2023 a 2024 umožní odbornú spoluprácu pri starostlivosti o chránené územia a druhy a v rozvoji cezhraničného geoparku Novohrad - Nógrad. Vybudovať by sa mali aj terénne pochôdzky k objektom a náučným chodníkom. Pokračovať by mali aj v spoločnej príprave cezhraničných projektov v rámci výskumu a environmentálnej výchovy, ako aj v hodnotení, prepájaní a zabezpečení ochrany a funkčnosti migračných koridorov veľkých šeliem v prihraničnej oblasti.



"Príroda nepozná hranice a je preto nesmierne dôležité, aby ochrana prírody nezastala na štátnej hranici. Spolupráca a výmena skúseností našich chránených území s maďarským partnerom nám otvára možnosti pristupovať k ochrane prírody komplexnejšie," uviedol generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska.



Národný park Bükk spolupracuje so Správou Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Cerová vrchovina a správou Štiavnických vrchov. "Zaujímavé výsledky sme mali napríklad pri odbornom výskume bioty tokov Ipľa, Rimavy či rieky Slaná s prítokmi. Venovali sme sa tiež spoločnému výskumu sysľa, inváznych druhov rastlín, ako aj mapovaniu migračných koridorov veľkých šeliem," povedala riaditeľka Správy CHKO Cerová vrchovina Eva Belanová.



Dodala, že teraz prebieha rozsiahly výskum hmyzej fauny v pohraničných územiach. Spolupracujú na ňom s odbornými inštitúciami a odborníkmi z Maďarska, Slovenska aj z Českej republiky.