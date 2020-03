ŠOP: Nájdenie zraneného zvieraťa treba oznámiť záchrannému zariadeniu

Bratislava 21. marca (TASR) - Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR vyzýva občanov, aby v prípade nájdenia zraneného zvieraťa obmedzili volania na číslo 112. Mali by kontaktovať priamo záchranné zariadenie, ktoré je na to určené. ŠOP to uvádza na svojej webovej stránke v súvislosti s aktuálnou situáciou šírenia nového koronavírusu.



"Každý, kto nájde hendikepovaného živočícha v jeho prirodzenom prostredí, je povinný to bezodkladne oznámiť, spolu s opisom situácie, organizácii ochrany prírody, ktorá v prípade potreby určí ďalšie nakladanie s ním," vysvetľuje ŠOP. Osoba, ktorá sa postará o zranené zviera v súlade s pravidlami, má podľa ŠOP nárok na náhradu výdavkov spojených so starostlivosťou o tohto živočícha.



"Sieť záchranných zariadení pre choré, zranené, poškodené alebo uhynuté chránené druhy živočíchov na území SR je aktuálne pokrytá 25 zariadeniami na záchranu chránených druhov živočíchov," uvádza ŠOP. Dodáva, že z toho je 20 štátnych a päť neštátnych zariadení.



ŠOP sa postará o choré alebo zranené zvieratá prostredníctvom 14 chovných a štyroch rehabilitačných staníc. Zabezpečuje aj odber a prevoz nahlásených hendikepovaných zvierat a prijíma oznámenia o nájdených chránených živočíchoch.



Zoznam zariadení s telefónnymi číslami zverejnila ŠOP na internetovej stránke.