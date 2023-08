Vyjdú červené knihy ohrozených druhov rastlín a živočíchov

Banská Bystrica/Zvolen 17. augusta (TASR) - Celkom šesť tzv. červených kníh ohrozených druhov rastlín a živočíchov na Slovensku by sa malo objaviť na konci tohto roku. Posledné vydanie týchto kníh sa zrealizovalo ešte v bývalom Československu. Pre TASR to uviedla zoologička Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Andrea Lešová.



"Zoznamy ohrozených rastlín a živočíchov sú dôležitým dokumentom pre nastavenie a realizáciu ochrany prírody, keďže obsahujú kategorizáciu druhov podľa stupňa ohrozenosti. Pre širšiu odbornú aj laickú verejnosť slúžia práve červené knihy, ktoré obsahujú podrobnejšie informácie o jednotlivých druhoch. Najčastejšie ide o kategórie najviac ohrozených taxónov," priblížila.



Od posledného vydania kníh sa totiž zásadne zmenil stav ohrozenosti viacerých druhov, čo súvisí najmä s pôsobením ľudských aktivít na prírodné prostredie. U niektorých zoznamov došlo v rôznom časovom rámci k aktualizáciám, avšak je potrebná kompletná aktualizácia.



"Cieľom je zaktualizovať červené zoznamy rastlín a živočíchov na základe najnovších poznatkov a priniesť aktuálne poznatky o druhoch zaradených v zoznamoch vo forme ucelených knižných publikácií. Zo šiestich aktuálne pripravovaných červených kníh sú dve venované rastlinám a hubám a štyri knihy sú venované živočíchom, a to konkrétne bezstavovcom, rybám, obojživelníkom, plazom, ďalej vtákom a cicavcom," spresnila Lešová.



K spolupráci na príprave nových červených kníh boli oslovené vedecké inštitúcie, ktoré sa dlhodobo venujú výskumu jednotlivých taxonomických skupín ako napríklad Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre či Prešovská univerzita v Prešove.