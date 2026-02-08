< sekcia Slovensko
ŠOP SR zaznamenala vlani dva lety dronmi nad chránenými územiami
Na let dronom v chránených územiach s tretím až piatym stupňom ochrany je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 8. februára (TASR) - Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR zaznamenala vlani dva lety dronmi nad chránenými územiami v treťom až piatom stupni ochrany. Išlo o priestupky a uložila im na mieste blokovú pokutu. Pre TASR to uviedol hlavný koordinátor stráže prírody ŠOP Branislav Píši.
„Vzhľadom na závažnosť priestupku, spôsob jeho spáchania, následok, okolnosti, mieru zavinenia, pohnútku a osobu páchateľa boli za tieto priestupky uložené pokuty v blokovom konaní v sume spolu 20 eur,“ priblížil Píši.
Doplnil, že strážca prírody môže prostredníctvom informácií, ktoré získa od Dopravného úradu, stotožniť prevádzkovateľa dronu, jeho registračné číslo, prípadne letovú trajektóriu dronu z príslušnej letovej aplikácie. „Po vyhodnotení takto získaných podkladov ako dostatočných pre spoľahlivé zistenie priestupku, identifikáciu jeho páchateľa a určenie škodlivého následku, je možné spracovať kvalifikovaný podnet o porušení zákona o ochrane prírody a tento postúpiť na konanie orgánu ochrany prírody a krajiny,“ vysvetlil Píši.
Na let dronom v chránených územiach s tretím až piatym stupňom ochrany je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody. V niektorých chránených vtáčích územiach je takýto let podľa zoologičky ŠOP Andrey Lešovej zakázaný.
Tvrdí, že prelety dronov majú negatívny vplyv pre voľne žijúce živočíchy. Evokuje to u nich prítomnosť predátora, čo u väčšiny druhov vyvoláva únikovú reakciu. „Výsledkom môže byť opustenie znášky u vtákov, alebo zvlášť nebezpečné je riziko v exponovanom vysokohorskom teréne pre kamzíky vrchovské tatranské,“ vysvetlila Lešová. Známe sú podľa nej aj prípady útokov dravých vtákov na dron. „V prípade sokola sťahovavého, ktorého stratégia útoku využíva vysokú rýchlosť, môže skončiť zrážka s dronom s ťažkými poraneniami alebo až dokonca fatálne,“ poznamenala zoologička. Dodala, že negatívnym vplyvom na živočíchy je aj stres spôsobený prítomnosťou drona alebo hlukom.
Lešová poukázala na to, že negatívny vplyv dronov na zvieratá zohľadňuje aj Dopravný úrad, ktorý určuje podmienky vykonávania letu dronom vo vzdušnom priestore SR. Podľa neho tento typ lietajúcich zariadení nie je možne používať v oblastiach s faunou citlivou na zvuk bez súhlasu orgánu ochrany prírody.
V správnom konaní za tento priestupok možno páchateľovi priestupku uložiť pokarhanie, pokutu do výšky 3319 eur a prepadnutie veci, čiže dronu. Člen stráže prírody tiež môže uložiť páchateľovi priestupku blokovú pokutu do výšky 300 eur, u mladistvého páchateľa do 60 eur.
„Vzhľadom na závažnosť priestupku, spôsob jeho spáchania, následok, okolnosti, mieru zavinenia, pohnútku a osobu páchateľa boli za tieto priestupky uložené pokuty v blokovom konaní v sume spolu 20 eur,“ priblížil Píši.
Doplnil, že strážca prírody môže prostredníctvom informácií, ktoré získa od Dopravného úradu, stotožniť prevádzkovateľa dronu, jeho registračné číslo, prípadne letovú trajektóriu dronu z príslušnej letovej aplikácie. „Po vyhodnotení takto získaných podkladov ako dostatočných pre spoľahlivé zistenie priestupku, identifikáciu jeho páchateľa a určenie škodlivého následku, je možné spracovať kvalifikovaný podnet o porušení zákona o ochrane prírody a tento postúpiť na konanie orgánu ochrany prírody a krajiny,“ vysvetlil Píši.
Na let dronom v chránených územiach s tretím až piatym stupňom ochrany je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody. V niektorých chránených vtáčích územiach je takýto let podľa zoologičky ŠOP Andrey Lešovej zakázaný.
Tvrdí, že prelety dronov majú negatívny vplyv pre voľne žijúce živočíchy. Evokuje to u nich prítomnosť predátora, čo u väčšiny druhov vyvoláva únikovú reakciu. „Výsledkom môže byť opustenie znášky u vtákov, alebo zvlášť nebezpečné je riziko v exponovanom vysokohorskom teréne pre kamzíky vrchovské tatranské,“ vysvetlila Lešová. Známe sú podľa nej aj prípady útokov dravých vtákov na dron. „V prípade sokola sťahovavého, ktorého stratégia útoku využíva vysokú rýchlosť, môže skončiť zrážka s dronom s ťažkými poraneniami alebo až dokonca fatálne,“ poznamenala zoologička. Dodala, že negatívnym vplyvom na živočíchy je aj stres spôsobený prítomnosťou drona alebo hlukom.
Lešová poukázala na to, že negatívny vplyv dronov na zvieratá zohľadňuje aj Dopravný úrad, ktorý určuje podmienky vykonávania letu dronom vo vzdušnom priestore SR. Podľa neho tento typ lietajúcich zariadení nie je možne používať v oblastiach s faunou citlivou na zvuk bez súhlasu orgánu ochrany prírody.
V správnom konaní za tento priestupok možno páchateľovi priestupku uložiť pokarhanie, pokutu do výšky 3319 eur a prepadnutie veci, čiže dronu. Člen stráže prírody tiež môže uložiť páchateľovi priestupku blokovú pokutu do výšky 300 eur, u mladistvého páchateľa do 60 eur.