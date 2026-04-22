ŠOP: Starostlivosť o planétu je spoločnou zodpovednosťou všetkých ľudí
Ochrana životného prostredia podľa ŠOP súvisí s kvalitou života.
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Deň Zeme každoročne zdôrazňuje potrebu ochrany životného prostredia. Pripomína, že starostlivosť o planétu je spoločnou zodpovednosťou všetkých ľudí. Na webe to uviedla Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR pri príležitosti 55. výročie Dňa Zeme, ktorý pripadá na 22. apríla.
„Téma tohtoročného Dňa Zeme ‚Naša sila, naša planéta‘ vyjadruje základnú pravdu: ochrana životného prostredia nezávisí od jednej inštitúcie či politického rozhodnutia. Je výsledkom každodenných rozhodnutí komunít, odborníkov, pedagógov, rodín aj jednotlivcov,“ skonštatovali ochranári.
Zdôraznili, že pokrok v ochrane pôdy, ovzdušia a vody je reálny, trvalý a prebiehajúci aj v čase rastúcej environmentálnej záťaže a neistoty. Environmentálne opatrenia sa podľa ŠOP čoraz viac presadzujú na lokálnej úrovni v mestách, obciach a regiónoch. „Mnohé riešenia už dnes fungujú v praxi, od investícií do energetickej efektívnosti až po obnovu ekosystémov,“ tvrdí.
Ochrana životného prostredia podľa ŠOP súvisí s kvalitou života. Ovplyvňuje zdravie ľudí, ekonomickú stabilitu aj budúcnosť ďalších generácií. Dosahy zmeny klímy, znečistenia či degradácie ekosystémov sa dotýkajú všetkých, a to od rodín až po profesie, ktoré sú priamo závislé od prírody, ako sú farmári, rybári či hasiči. „Zároveň platí, že dianie v jednej časti sveta ovplyvňuje aj tú druhú,“ poznamenali ochranári.
Pri príležitosti Dňa Zeme pripravila ŠOP spolu so svojimi organizačnými zložkami množstvo aktivít pre deti, študentov aj širokú verejnosť. Programy prebiehajú naprieč celým Slovenskom a zahŕňajú exkurzie, ekohry, prednášky, tvorivé dielne aj praktické aktivity v teréne.
Súčasťou Dňa Zeme sú aj CleanUP aktivity, ktoré prebiehajú nielen v tento deň, ale počas celého roka. Ich cieľom je odstraňovanie odpadu a predchádzanie jeho vzniku. Globálnou ambíciou je znížiť množstvo plastového odpadu do roku 2040 až o 60 percent.
„Téma tohtoročného Dňa Zeme ‚Naša sila, naša planéta‘ vyjadruje základnú pravdu: ochrana životného prostredia nezávisí od jednej inštitúcie či politického rozhodnutia. Je výsledkom každodenných rozhodnutí komunít, odborníkov, pedagógov, rodín aj jednotlivcov,“ skonštatovali ochranári.
Zdôraznili, že pokrok v ochrane pôdy, ovzdušia a vody je reálny, trvalý a prebiehajúci aj v čase rastúcej environmentálnej záťaže a neistoty. Environmentálne opatrenia sa podľa ŠOP čoraz viac presadzujú na lokálnej úrovni v mestách, obciach a regiónoch. „Mnohé riešenia už dnes fungujú v praxi, od investícií do energetickej efektívnosti až po obnovu ekosystémov,“ tvrdí.
Ochrana životného prostredia podľa ŠOP súvisí s kvalitou života. Ovplyvňuje zdravie ľudí, ekonomickú stabilitu aj budúcnosť ďalších generácií. Dosahy zmeny klímy, znečistenia či degradácie ekosystémov sa dotýkajú všetkých, a to od rodín až po profesie, ktoré sú priamo závislé od prírody, ako sú farmári, rybári či hasiči. „Zároveň platí, že dianie v jednej časti sveta ovplyvňuje aj tú druhú,“ poznamenali ochranári.
Pri príležitosti Dňa Zeme pripravila ŠOP spolu so svojimi organizačnými zložkami množstvo aktivít pre deti, študentov aj širokú verejnosť. Programy prebiehajú naprieč celým Slovenskom a zahŕňajú exkurzie, ekohry, prednášky, tvorivé dielne aj praktické aktivity v teréne.
Súčasťou Dňa Zeme sú aj CleanUP aktivity, ktoré prebiehajú nielen v tento deň, ale počas celého roka. Ich cieľom je odstraňovanie odpadu a predchádzanie jeho vzniku. Globálnou ambíciou je znížiť množstvo plastového odpadu do roku 2040 až o 60 percent.