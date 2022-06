ÚTOK V KREMNICKÝCH VRCHOCH:Muž po strete s medvedicou leží v nemocnici

Horná Ves 12. júna (TASR) – V Kremnických vrchoch v blízkosti obce Horná Ves napadla na turistickom chodníku muža medvedica, so zraneniami skončil hospitalizovaný v nemocnici. Incident sa odohral ešte v piatok (10. 6.), na miesto v sobotu (11. 6.) dorazil aj Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠOP SR Kristína Bocková.



Muža mala v lesnom teréne napadnúť medvedica s minuloročným mláďaťom. K udalosti došlo na modro značenom turistickom chodníku, ktorý je súčasťou Barborskej cesty. "Bol na ceste do práce z obce Horná Ves do obce Kopernica. Po napadnutí sa muž vrátil domov, kde mu bola privolaná rýchla zdravotná pomoc," priblížila Bocková. Zranený muž bol hospitalizovaný v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici, jeho stav je stabilizovaný.



Zásahový tím vykonal na mieste udalosti v sobotu (11. 6.) obhliadku lokality, ktorá potvrdila zníženú prehľadnosť terénu. Bližšie informácie bude podľa Bockovej možné získať až po vypočutí napadnutého. Občania okolitých obcí boli obecným rozhlasom oboznámení o pohybe medveďa a boli požiadaní o zvýšenú opatrnosť.



ŠOP vyjadrila nad udalosťou ľútosť a apeluje na obozretnosť v lesnom teréne. Ľudí vyzýva, aby v prípade pohybu medveďa v blízkosti obydlí kontaktovali linky tiesňového volania alebo priamo zásahový tím.



"V tomto období ešte stále prebieha medvedia ruja. Samice si strážia svoje mláďatá pred dospelými samcami, ktoré pre získanie medvedice zvyknú mláďatá usmrtiť. Medvedice sa preto s mladými často sťahujú nižšie do blízkosti ľudských sídel," skonštatovala Bocková.