Štátni ochranári: Medveď nezaútočil na pastiera, bol to hoax

Bratislava 16. októbra (TASR) - V obci Nevoľné v okrese Žiar nad Hronom nenapadol v septembri medveď človeka. Nepohyboval sa ani po obci, ani v areáli farmy. Zistil to Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR, ktorý vykonal obhliadku lokality a stretol sa s pastierom, ktorý mal byť napadnutý. Informuje o tom ŠOP na svojej webovej stránke.



K stretu medveďa s pastierom malo dôjsť 22. septembra. Pasúce ovce medveďa nezaregistrovali, pastier ho zbadal na okraji lesa. "Medveď nebol agresívny, nepribližoval sa k pastierovi, neohrozoval ho, naopak, na prítomnosť človeka reagoval rýchlym útekom, pričom ho začali prenasledovať dva pastierske psy," priblížili ochranári. Dodali, že pastier neutrpel žiadne zranenia, ani psychickú ujmu. Stretnutie so zvieraťom označil za bezproblémové.



Zásahový tím tiež poukázal, že neeviduje ani výskyt žiadneho medveďa v Žiari nad Hronom. V dvoch prípadoch išlo o náhodný výskyt jedincov, u ktorých nebolo potvrdené pozmenené správanie, ani synantropizácia. "Ani jeden z týchto dvoch jedincov neprenikol do mesta s cieľom živiť sa potravou z komunálneho odpadu, nespôsobil škody na majetkoch, ani neohrozoval občanov mesta. Oba jedince vykazovali prirodzenú plachosť," vysvetlili ochranári.



ŠOP reaguje aj na hoax o údajnom presúvaní medveďov na západ Slovenska. Upozorňuje, že k presúvaniu medveďov v rámci Slovenska v žiadnom prípade nedochádza. Ochranári tiež nesúhlasia "s opakovaným a dlhodobým šírením neprávd a dezinformácií o medveďoch, či živením atmosféry strachu a nenávisti v spoločnosti".