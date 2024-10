ŠOP: Včelár by mal pred sršňom ázijským chrániť vstup do úľov

Bratislava 20. októbra (TASR) - Ak včelár zistí, že sa v okolí včelnice vyskytujú sršne ázijské, mal by ochrániť vstup do úľov elektrickými sieťami. Umiestniť by mal aj selektívne pasce. Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR to uviedla v informačnom letáku k inváznemu sršňovi ázijskému. Odporúča tiež udržiavať silné a zdravé včely a poriadok na včelnici.



"Včasné spozorovanie sršňov ázijských a ničenie ich hniezd je najúčinnejšou metódou na spomalenie ich šírenia. Tieto invázne druhy často lietajú okolo včelích úľov, kde chytajú včely priamo pri jeho otvore. Možno ich nájsť aj v ovocných sadoch, kde sa živia sladkou šťavou zo zrelého ovocia," priblížili ochranári.



Včelárom zároveň pripomínajú, aby výskyt tohto sršňa nahlásili miestnemu včelárskemu združeniu a ŠOP SR.



Prvý výskyt sršňa ázijského na Slovensku potvrdila ŠOP 30. septembra 2024 v obci Palárikovo v okrese Nové Zámky. Štátni ochranári obrie hniezdo už zlikvidovali.



Sršeň ázijský je invázny nepôvodný druh, ktorý je hrozbou pre opeľovače vrátane včiel. Rovnako predstavuje hrozbu pre ovocinárov, vinohradníkov, ale tiež pre ľudí alergických na bodavý hmyz. Do Európy sa dostal v roku 2004, do juhozápadného Francúzska, pravdepodobne so zásielkou tovaru z juhovýchodnej Ázie. Od tej doby sa spontánne šíri Európou najmä severovýchodným smerom.