Štátna ochrana prírody vyhlásila študentskú grafickú súťaž

Banská Bystrica 24. októbra (TASR) – Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR v spolupráci so Stredoslovenskou galériou v Banskej Bystrici vyhlásila grafickú súťaž s názvom Zimná krajina na pohľad(nicu), ktorá je určená pre študentov stredných a vysokých škôl. Ako TASR informovala hovorkyňa ŠOP SR Kristína Bocková, najlepší grafický návrh sa stane motívom vianočnej pohľadnice a poputuje naprieč všetkými chránenými územiami Slovenska.



„Hlavným cieľom grafickej súťaže je vnímanie zimnej tematiky v prírodnom rozmere, podporenie všímavosti, poznania a záujmu o svoje najbližšie prostredie, prírodné cykly a voľne žijúce druhy živočíchov a rastlín,“ priblížila Bocková. Ako dodala, grafické návrhy s tematikou zimnej prírody môžu študenti na ŠOP SR zasielať do 21. novembra. Požadované technické parametre návrhov sú dostupné na webovej stránke organizácie.



Návrhy zapojené do súťaže bude vyhodnocovať komisia zložená z pracovníkov ŠOP SR i zástupcov Stredoslovenskej galérie. Ocenené budú tri najlepšie návrhy, najlepší bude použitý ako grafika na vianočnú pohľadnicu ŠOP SR. Vyhlásená bude aj špeciálna cena vyhlásená Stredoslovenskou galériou.



„Pri hodnotení sa bude dohliadať najmä na celkovú estetickú a výpovednú hodnotu, invenčnosť a spracovanie nápadu,“ doplnila Bocková.