Ochranári vyzývajú na odstraňovanie inváznych rastlín

Bratislava 20. septembra (TASR) - Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR vyzýva vlastníkov pozemkov a samosprávy na odstraňovanie nepôvodných inváznych rastlín. Ide najmä o zlatobyle, ktoré rozkvitajú na konci leta a začiatku jesene. Na územie Európy sa rozšírili zo Severnej Ameriky. TASR o tom informoval odbor komunikácie a propagácie ŠOP.



"Invázne druhy rastlín boli najčastejšie dovezené ako okrasné alebo medonosné rastliny, ktoré sa z parkov a iných výsadieb začali rýchlo šíriť do okolia a obsadzovať nové plochy. Dokážu sa rýchlo množiť vegetatívnym spôsobom, napríklad podzemkami, alebo vytvárajú každoročne veľké množstvo semien s vysokou klíčivosťou," vysvetlila riaditeľka sekcie ochrany prírody a krajiny ŠOP SR Marta Mútňanová.



Viaceré z týchto druhov v súčasnosti podľa ochranárov tvoria rozsiahle porasty, najčastejšie popri vodných tokoch, cestách, železniciach a na opustených priestranstvách. Často zasahujú aj do cenných pôvodných rastlinných spoločenstiev.



Aktuálne kvitnúce zlatobyle taktiež obsadzujú nové územia. Zlatobyľou zarastené pozemky sa práve v tomto období zmenia na "žlté polia". "V prípade ich masového rozšírenia významne menia vzhľad krajiny, ohrozujú pôvodné druhy rastlín a biotopov, znehodnocujú pozemky a spôsobujú tiež peľové alergie," poukázala Mútňanová. Okrem zlatobyle patrí do zoznamu inváznych nepôvodných druhov rastlín napríklad aj glejovka americká, boľševník obrovský, ambrózia palinolistá či pohánkovec japonský.



Invázne a expanzívne sa šíriace druhy rastlín sú špecifické tým, že rastú na plochách, kde nie sú pozemky udržiavané kosením alebo pastvou. Ľudia by mali takéto plochy v tomto období pokosiť, kým zlatobyle nezačnú vytvárať semená a nedôjde k rozšíreniu na ďalšie plochy. Kosenie či mulčovanie v čase pred kvitnutím zlatobylí je podľa ŠOP najúčinnejším spôsobom zamedzenia ich ďalšiemu šíreniu.



"Odstraňovanie inváznych druhov rastlín je veľmi náročné a vyžaduje si systematické niekoľkoročné zásahy. Ich účinná eliminácia bude možná len vtedy, keď každý z nás preberie svoju zodpovednosť a zabezpečí likvidáciu týchto inváznych rastlín na svojich pozemkoch," skonštatovali ochranári.



ŠOP prevádzkuje aj webovú stránku, ktorá obsahuje systém rýchleho varovania. Prostredníctvom neho je možné nahlasovať výskyt nepôvodných inváznych druhov na Slovensku.