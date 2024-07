ŠOP: Zásahové tímy a poľovníci za polroka eliminovali 37 medveďov

Banská Bystrica 1. júla (TASR) - Od začiatku roka doteraz eviduje Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR 793 hlásení o výskyte a strete medveďa hnedého s človekom. Z toho 37 jedincov bolo identifikovaných a vyradených z populácie, 26 zásahovým tímom pre medveďa hnedého a zvyšok eliminovali poľovné združenia. Konštatoval to v pondelok v Banskej Bystrici generálny riaditeľ ŠOP SR Štefan Kysel s tým, že tieto medvede dlhodobo predstavovali riziko, prenikali do intravilánov a boli už navyknuté na ľudí.



"Použili sa najprv preventívne opatrenia, na ktoré nereagovali. Plašenie svetlom, hlukom bolo neúčinné, gumové projektily už ani neevidujú. V súčasnosti máme 51 synantropných jedincov v stave identifikácie," uviedol Kysel.



Ako zdôraznil, po nástupe do funkcie šéfa ŠOP si urobil audit, v akom stave sú zásahové tímy pre medveďa hnedého a zostal zhrozený. "Boli viac menej nefunkčné, pokiaľ ide o vyraďovanie jedincov medveďa hnedého z populácie. Tímy boli zle vystrojené s malým počtom zbraní a bez skúšobných, pravidelných strelieb na strelniciach. Niektorí členovia tímov neboli ani držiteľmi zbrojných preukazov. Chýbali metodické pokyny, školenia," zhrnul Kysel.



Dodal, že od jeho nástupu prebieha profesionalizácia tímov, sú navýšené na maximálny možný počet. V praxi už fungujú dohody s poľovnými združeniami.



Podľa poslanca parlamentu a predsedu výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Rudolfa Huliaka sa v posledných dňoch stala z medveďa hnedého politická téma číslo jeden.



"Dve volebné obdobia vlády zanedbali riešenie otázky premnoženia populácie medveďa hnedého. Dnes tu máme dva smrteľné úrazy, mnoho zohavení, psychické traumy a škody šplhajúce sa k miliónom eur," zdôraznil Huliak s tým, že otázka premnoženia medveďov nesmie zájsť až do takého kritického bodu, že ľudia budú zomierať a bude im ubližované.



Ako doplnila riaditeľka sekcie ochrany prírody a krajiny ŠOP Vladimíra Fabriciusová, ochranári dnes nemajú relevantné dáta o počte medveďa hnedého na Slovensku, o ktoré by sa mohli oprieť. Absolútne číslo však údajne aj tak nepomôže, podľa nej je totiž podstatné to, že populácia medveďa hnedého sa vyskytuje tam, kde nemá. V porovnaní s obdobím spred desiatich rokov je ňou v súčasnosti pokrytého asi 40 percent územia SR.