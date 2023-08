MEDVEDE V KĽAČNE: Jeden z piatich jedincov poškodil oplotenie pri dome

Kľačno 23. augusta (TASR) - Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR momentálne hliadkuje v Kľačne (okres Prievidza) v súvislosti s výskytom šeliem na dennej báze. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu ŠOP SR Kristína Bocková.



Na pohyb celkovo piatich medveďov v Kľačne z noci na stredu upozornili policajti, jeden z jedincov poškodil oplotenie pri rodinnom dome. "Do stredajšieho rána kolegovia medvede približujúce sa k obci plašili," uviedla Bocková.



Hlavným dôvodom, prečo medvede vstupujú do intravilánu obce, je podľa nej v tomto období dozrievanie plodov na ovocných stromoch, a to prevažne jabĺk.



Začiatkom júna tohto roku pri obci zásahový tím odstránil problémovú medvedicu, ktorá svojím správaním ohrozovala obyvateľov miestnej farmy a spôsobovala im škody na hospodárskych zvieratách, pripomenula Bocková.



"Každá lokalita s výskytom medveďa hnedého potrebuje nastavenie individuálneho riešenia. V nevyhnutných prípadoch je možné odstránenie problémových jedincov, zároveň je však dôležité vykonať potrebné preventívne opatrenia," priblížila ďalej manažérka pre komunikáciu ŠOP SR.



V prípade Kľačna ŠOP podľa nej odporúča okrem správneho zabezpečenia odpadových nádob tiež zabezpečenie hospodárskych zvierat a ovocných stromov dostatočne silným elektrickým ohradníkom. "V okolí sa vyskytuje aj niekoľko neudržiavaných ovocných sadov, ktoré by bolo potrebné pokosiť, správne oplotiť a zozbierať úrodu," doplnila.



ŠOP v tejto súvislosti v týchto dňoch vyzýva v lokalite miestnych obyvateľov na zvýšenú opatrnosť. Zároveň podotýka, že zásahový tím situáciu monitoruje a zvažuje ďalší postup.