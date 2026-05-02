ŠOP zaznamenala do konca apríla 260 hlásení výskytu medveďa
Autor TASR
Bratislava 2. mája (TASR) - Ochranári zaznamenali od začiatku roka do konca apríla 260 hlásení výskytu medveďa hnedého na Slovensku. Zásahové tímy národných parkov evidujú 158 hlásení a zásahové tímy Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR registrujú 102 hlásení. ŠOP o tom informovala na svojom webe pozormedved.sk.
V rámci pôsobnosti zásahových tímov národných parkov dominujú najmä horské a podhorské oblasti, tvrdí ŠOP. Vo Vysokých Tatrách a okolí hlásili ľudia výskyt medveďa 93-krát, v okrese Liptovský Mikuláš 81-krát a v Malej a Veľkej Fatre 31-krát. Z Národnom parku Nízke Tatry registrujú ochranári 17 hlásení, z okresu Banská Bystrica 13 a z okresu Poprad desať hlásení. Oznámenia o výskyte sú aj z okresov Žilina (deväť), Dolný Kubín (sedem) a Ružomberok (šesť).
Významné počty hlásení boli zaznamenané aj v oblastiach Polonín, konkrétne z okresu Snina, Muránska planina a Slovenský kras.
V rámci pôsobnosti zásahových tímov ŠOP SR eviduje Západ a Stred zhodne 44 hlásení a Východ mal 14 hlásení. Oznámenia boli z okresu Prievidza, Trenčín, Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom, Košice-okolie, Spišská Nová Ves a Snina.
„Vzhľadom na prebiehajúce obdobie zvýšenej aktivity medveďa hnedého (najmä v súvislosti s rujou) odporúčame zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode, najmä v oblastiach s častejším výskytom hlásení,“ priblížili ochranári.
