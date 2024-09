Ochrana prírody: Znečistenie a klimatické zmeny ohrozujú vodné zdroje

Bratislava 18. septembra (TASR) - Znečistenie a klimatické zmeny ohrozujú vodné zdroje, preto je dôležité monitorovanie vody. Na sociálnej sieti to uviedla Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR v súvislosti so Svetovým dňom monitorovania vody, ktorý pripadá na 18. septembra.



Cieľom svetového dňa je podľa ŠOP zvýšiť povedomie o problémoch znečistenia vôd a dôležitosti monitorovania vodných zdrojov, vzdelávať ľudí o zdrojoch vody, podporovať zapojenie verejnosti do monitorovania vôd a ochrany vodných zdrojov na celom svete.



Monitorovanie vody je pravidelné testovanie a analýza vodných zdrojov. Hlavnými ukazovateľmi kvality vody sú teplota, rozpustený kyslík, čírosť, kyslosť, živiny a slanosť. "Okrem týchto šiestich faktorov sa hľadajú aj toxické prvky," priblížila ŠOP.