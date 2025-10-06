< sekcia Slovensko
Obchodná komora: Novela o Envirofonde si vyžaduje riadny proces
Autor TASR
Bratislava 6. októbra (TASR) - Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) je znepokojená zo spôsobu, akým ministerstvo životného prostredia predložilo a vláda schválila novelu zákona o Environmentálnom fonde. Ide o legislatívnu zmenu s významným dosahom na podnikateľské subjekty, ktorých sa dotýka financovanie environmentálnych opatrení a projektov, ako aj na subjekty podieľajúce sa na financovaní triedeného zberu. SOPK preto žiada, aby sa novela zákona vrátila do medzirezortného pripomienkového konania. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SOPK Bibiána Gunišová.
„Komora považuje za neštandardné, že návrh novely bol predložený a schválený v skrátenom legislatívnom konaní, hoci ide o systémové opatrenia bez charakteru mimoriadnej alebo krízovej situácie. Skrátené legislatívne konanie je podľa zákona určené len pre prípady, keď hrozia vážne hospodárske škody, ohrozenie základných práv občanov alebo bezpečnosti štátu,“ uviedla Gunišová. SOPK zároveň poukázala na to, že rezort nepredložil žiadne relevantné odôvodnenie, ktoré by takýto postup opodstatňovalo.
Sekcia obehového hospodárstva SOPK upozornila, že prijímanie zmien v oblasti Envirofondu by malo prebiehať štandardným spôsobom, s účasťou odbornej a podnikateľskej verejnosti. Vzhľadom na to, že zmeny sa dotýkajú mechanizmov financovania environmentálnych politík a môžu mať významný vplyv na investičné plánovanie podnikov, je nevyhnutné, aby bol návrh riadne prerokovaný, apeluje komora.
Žiada preto, aby sa novela vrátila do medzirezortného pripomienkového konania, ktoré predstavuje priestor na odbornú diskusiu, vyhodnotenie pripomienok a hľadanie konsenzu medzi dotknutými stranami. „Len otvorený a transparentný dialóg medzi štátom, podnikateľmi a odbornou verejnosťou umožní, aby výsledná legislatíva bola kvalitná, spravodlivá a efektívna,“ dodala Gunišová.
Sekcia obehového hospodárstva SOPK je taktiež pripravená aktívne prispieť svojimi odbornými stanoviskami a skúsenosťami z praxe k hľadaniu riešení, ktoré zabezpečia dlhodobú stabilitu systému environmentálneho financovania na Slovensku.
