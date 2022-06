Sabo: K čeľustnému ortopédovi deti nepotrebujú výmenný lístok

Bratislava 21. júna (TASR) - Na návštevu čeľustného ortopéda s dieťaťom nepotrebujú rodičia výmenný lístok. Pre TASR to potvrdil prezident Slovenskej ortodontickej spoločnosti (SOS) Marián Sabo. Viac informácií o ortodontickej liečbe má priniesť aj aktuálna kampaň spoločnosti Viac než strojček.



"Kampaň má hovoriť o tom, kde nájdu rodičia naslovovzatého odborníka, špecialistu, ktorý spĺňa všetky podmienky na to, aby mohol dieťa liečiť s najlepším vedomím a svedomím a aby sa dieťaťu dostala adekvátna zdravotná starostlivosť," povedal Sabo.



Kampaňou sa chce Slovenská ortodontická spoločnosť vymedziť voči laickým fóram a blogom. Na webovej stránke kampane si napríklad rodičia môžu overiť, či je ich zubný lekár špecialista na strojčeky. "Nájdu tam presné návody, ako štandardný postup vyzerá a kedy by s deťmi mali ísť k čeľustnému ortopédovi," uviedol Sabo.



V rámci štúdie Katedry čeľustnej ortopédie na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) z roku 2016 sa zistilo, že liečbu strojčekom potrebuje 28 percent detí. Z týchto detí podstúpi liečbu šesť percent.



Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) odhaduje za posledných desať rokov pokles preventívnych prehliadok o 20 percent, pritom pokles preventívnych prehliadok bol najvýraznejší za posledné tri roky. "Na Slovensku sme mali pred pandémiou skoro najlepšie čísla, v rámci nášho odboru to bolo najlepšie. Momentálne sme zasa na slabom priemere," uzavrel Sabo.