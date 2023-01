SOS/BirdLife: MŽP nevie ako zabezpečiť starostlivosť o chránené územia

Bratislava 15. januára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR stále nenašlo recept na to, ako zabezpečiť starostlivosť o chránené územia - napríklad kosenie zarastajúcich lúk či manažment vzácnych biotopov. V hodnotení roka 2022 to pre TASR uviedol Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko (SOS/BirdLife Slovensko).



"Mnohé vzácne lokality tak postupne zanikajú. Rolu štátu tu suplujú občianske združenia a tretí sektor, čo však nie je dlhodobo udržateľné riešenie," vysvetlil Ridzoň. Takisto by mali byť podľa jeho slov posilnené kapacity Štátnej ochrany prírody SR. "Bez posilnenia týchto kapacít nie je možné zabezpečiť lepšiu starostlivosť o chránené územia," doplnil.



Prácu MŽP hodnotí SOS/BirdLife pozitívne. "Od vzniku nezávislého Slovenska súčasné vedenie ministerstva v podstate prvýkrát rieši nielen menej významné problémy ochrany prírody, ale aj dlhodobé a ozajstné problémy ochrany chránených území, ktoré vyžadujú komplikované riešenia," priblížil. V tejto súvislosti nejde podľa neho len o schválenú reformu národných parkov.