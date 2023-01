SOS/BirdLife: Oceňujeme, že vlani uviedli reformu národných parkov

Bratislava 6. januára (TASR) - Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko (SOS/BirdLife Slovensko) oceňuje, že v roku 2022 bola uvedená do života reforma národných parkov. Ako uviedol pre TASR v hodnotení uplynulého roka Jozef Ridzoň zo SOS/BirdLife, bolo to jedným z kľúčových krokov, aby sa príroda v národných parkoch chránila efektívnejšie a mohli sa rozvíjať aj regióny, v ktorých sú národné parky umiestnené.



"Národné parky sa tak konečne formou správy dostali na úroveň obvyklú v iných európskych krajinách. V súvislosti s reformou bola schválená prvá zonácia - Muránskej planiny, pripravujú sa zonácie ďalších národných parkov," spresnil. Veľmi pozitívne bolo tiež schválenie novej koncepcie vodnej politiky, ktorá umožní revitalizácie v minulosti zdegradovaných vodných tokov.



"Okrem týchto kľúčových pozitívnych bodov takisto oceňujeme, že pokračuje schvaľovanie programov starostlivosti o chránené vtáčie územia, a to o Volovské vrchy, Medzibodrožie a Senianske rybníky," priblížil. Tie podľa jeho slov nastavujú zásady starostlivosti o územia, aby sa udržali ich prírodné hodnoty. Schválenie tiež umožňuje podporu subjektov a vlastníkov, ktorí by chceli vykonať opatrenia v prospech prírody v daných územiach.



"Slovensko prehralo európsky súd týkajúci sa ochrany biotopov hlucháňa. I keď s tým už aktuálne vedenie ministerstva nemohlo veľa urobiť a prehru najskôr nemohlo zvrátiť, lebo je následkom toho, že reálnej ochrane prírody sa posledné desaťročia nepripisovala dostatočná váha, je potrebné túto prehru spomenúť," zhodnotil Ridzoň. Poznamenal, že to do značnej miery bude ovplyvňovať kroky, ktoré bude musieť envirorezort vykonať, aby rozsudok naplnilo. Pri schvaľovaní stavebných zákonov ministerstvo podľa jeho slov dostatočne neobhájilo záujmy ochrany prírody. "Nemalo sa stať, že stavebné zákony budú schválené bez zákonov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Tak teraz nie je jasné, akú prioritu vôbec ochrana prírody bude v súvislosti s výstavbou mať," dodal.