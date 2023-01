SOS/BirdLife: V sobotu sa začína zimné sčítanie vodného vtáctva

Bratislava 6. januára (TASR) - V sobotu (7. 1.) sa začína zimné sčítanie vodného vtáctva na Slovensku. Hlavným termínom sčítavania je víkend (14. - 15. 1.), ale sčítavať je možné od soboty do 22. januára. Na sociálnej sieti o tom v piatok informovala Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko (SOS/BirdLife Slovensko).



Posledné roky sa do tohto sčítavania s cieľom určenia pribúdajúcich i ubúdajúcich druhov a ich počtov zapojilo v takmer 700 lokalitách viac ako 250 ľudí. "Tento rok vďaka teplému počasiu bude možné pozorovať väčší počet druhov (môžu prekvapiť rôzne vzácne druhy) ako predošlé roky, avšak v nižšej početnosti. Zima sa tak bude pozorovanými druhmi odlišovať od predošlej," konštatovala SOS/BirdLife Slovensko.



Predchádzajúca zima bola chladnejšia ako táto, avšak bez snehu v nížinách. "Uvedený charakter počasia sa preto v januári 2022 odzrkadlil v celkových počtoch vodného vtáctva, ktoré boli druhé najvyššie od začiatku sčítavania na Slovensku. Vlani sme zistili viac ako 180.000 jedincov vodného vtáctva. Viac bolo len v januári 2017 - 193.190," uviedla SOS/BirdLife Slovensko.



Vlani zistili aj vysoké počty husí bieločelých - 27.196 jedincov, alebo labutí - 5287. Medzi kŕdľami husí boli zistené vlani aj vzácne bernikly bielolíce (deväť) a špecifický ráz počasia sem privial aj labuť malú (jeden jedinec) a iné vzácne druhy (oba druhy turpanov). "Bezkonkurenčne najpočetnejšia, ako každý rok, bola kačica divá so 75.070 jedincami," informovala SOS/BirdLife Slovensko.