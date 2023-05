SOŠV kritizuje návrh zákona o športe, žiada ho stiahnuť a prepracovať

Bratislava 9. mája (TASR) - Návrh nového zákona o športe by mali stiahnuť a prepracovať. Uvádza to výkonný výbor Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) na webe športového hnutia. O legislatívnom návrhu, ktorý v utorok prešiel v parlamente do druhého čítania, SOŠV tvrdí, že zavádza viaceré zásahy do autonómie športu a napriek proklamovanej snahe znížiť byrokratickú záťaž, smeruje k opačnému efektu.



"Nenaplnili sa očakávania na odstránenie formalizmu a dôrazu na samotný šport, stabilizovanie legislatívnych a ekonomických podmienok na fungovanie a napredovanie slovenského športu," uvádza k materiálu SOŠV. Predkladateľom vyčíta, že športové hnutie nedostalo možnosť sa k návrhu vyjadriť, v absencii odborného názoru preto vidí aj nejasnosť vysvetlenia návrhov.



"Dôvodová správa sa síce často odvoláva na skúsenosti z praxe, no neuvádza jasné a jednoznačné zdôvodnenie navrhovaných zmien," upozorňuje. Navrhovaná legislatíva podľa SOŠV neprináša komplexné systémové riešenie rozvoja slovenského športu ani právny rámec takéhoto procesu. "Preto navrhujeme celý materiál stiahnuť a na základe diskusie so zástupcami športového hnutia ho prepracovať," dodáva SOŠV.



Prípadné schválenie zákona v navrhovanej podobe by podľa SOŠV znamenalo skomplikovanie prevádzky športových klubov a organizácií, dodáva, že niektoré ustanovenia týkajúce sa činnosti združení a spolkov môžu byť taktiež v rozpore s ústavou. V návrhu podľa SOŠV, naopak, absentujú riešenia podpory športu zo strany súkromného sektora a aktivovanie sponzoringu, témy zlepšenia športovej infraštruktúry, duálneho vzdelávania športovcov či prevencie civilizačných chorôb, ktoré súvisia s nedostatočným pohybom a zlým životným štýlom.



Návrh úplne nového zákona o športe má nahradiť doterajšiu legislatívu. "Cieľom je zjednodušiť zákon a zlepšiť jeho prehľadnosť a zrozumiteľnosť, znížiť reguláciu len na nevyhnutné oblasti najmä súťažného športu, znížiť administratívnu záťaž a zvýšiť transparentnosť," vysvetlilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v predkladacej správe.



Nanovo sa upravujú pojmy obsiahnuté v zákone o športe. Navrhuje sa nová definícia športovej činnosti, súťažného športu, športového odborníka, dochádza tiež k úprave definície športovca a spôsobov vykonávania športu profesionálnym športovcom a amatérskym športovcom. V návrhu právnej úpravy sa upúšťa od regulácie odmeňovania športových reprezentantov, zákon tiež zavádza novú definíciu trénera. Dochádza tiež k novej úprave zmluvných vzťahov pre oblasť športu. Návrh smeruje aj k zmene prerozdelenia prostriedkov štátneho rozpočtu pre šport.