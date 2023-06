SOŠV: Prezidentkino veto rozšírenia počtu hodín telocviku je sklamaním

Bratislava 2. júna (TASR) - Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) je sklamaný rozhodnutím prezidentky Zuzany Čaputovej vetovať novelu školského zákona, ktorá mala od nového školského roka zaviesť ďalšiu hodinu telesnej výchovy na školách. Výbor rešpektuje argumenty škôl, vníma však rôznorodú škálu možností, ako legislatívny návrh aplikovať v praxi. SOŠV to uvádza na svojom webe k stanovisku k prezidentkinmu vetu.



SOŠV v ňom pripomína alarmujúci stav zhoršenia pohybových schopností mladej generácie i nárast civilizačných chorôb súvisiacich práve s nedostatkom pohybu. Rovnako i to, že súčasný stav je odzrkadlením dlhodobého zanedbania témy zdravého životného štýlu, rozvoja pohybových aktivít detí zo strany štátu. Novelu školského zákona preto výbor podporoval a jej vetovanie zo strany hlavy štátu ho sklamalo. "Citlivo vnímame argumenty škôl o nevyhovujúcej infraštruktúre a nedostatku pedagógov, telesná výchova sa však nemusí odohrávať len v telocvičniach," zdôraznil SOŠV. "Žiaci napríklad môžu ísť aj do prírody, na plaváreň či klzisko. Možnosťou je aj pravidelná krátka rozcvička pred či počas vyučovania," dodáva SOŠV.



Vyjadruje nádej, že štát bude naďalej hľadať spôsoby, ako zlepšiť alarmujúci stav v pohybových schopnostiach mladej generácie.



Prezidentka Zuzana Čaputová vrátila vo štvrtok (1. 6.) parlamentu na opätovné prerokovanie novelu školského zákona, ktorá by mala od 1. septembra zaviesť na školách tretiu hodinu telesnej výchovy. Hlava štátu navrhuje posunúť účinnosť zákona na 1. september 2025 bez ohľadu na typ základnej školy a bez ohľadu na to, či škola disponuje telocvičňou.



Čaputová sa rozhodla zákon vrátiť aj na základe odborných stanovísk orgánov a organizácií v školstve, ktoré upozorňovali na praktickú nevykonateľnosť znenia novely a zásahy, ktoré by predstavovala do výchovno-vzdelávacej činnosti škôl.