Šóth: Ambulantný sektor bol na okraji záujmu ministerky A. Kalavskej

Bratislava 12. decembra (TASR) – Prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR Marián Šóth tvrdí, že ambulantný sektor bol na okraji záujmu ministerky Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD). Uviedol to pre TASR v reakcii na jej demisiu. O tej informovala Kalavská v utorok (10. 12.). Prezidentská kancelária ju oficiálne dostala vo štvrtok.



"Kroky pani ministerky počas jej pôsobenia vo funkcii ministerky zdravotníctva podľa nás nijako neprispeli k zlepšeniu situácie ambulantného sektora, ktorý v našom štáte kolabuje. Naopak, ambulantný sektor bol na okraji záujmu a jej pozornosť sa sústredila len na nemocnice, aj to len štátne," zhodnotil pôsobenie šéfky rezortu zdravotníctva Šóth.



Podľa jeho slov sa slovenské zdravotníctvo blíži ku kolapsu, a to každým dňom. Pripisuje to práve výsledkom politických rozhodnutí. "Záujem o pacienta, zdravotníckych pracovníkov a podmienky zdravotníctva v našej spoločnosti nie sú napĺňané reálnymi krokmi," mieni.



Šéf ASL SR poukázal na problematické body slovenského zdravotníctva. Tými sú podľa jeho slov zvyšovanie počtu študentov, rezidentský program, zrušenie limitov pre špecialistov, nová minimálna sieť ambulancií, programový rozpočet či budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.



Za systémový krok na riešenie nedostatku lekárov nepožuje zvýšenie počtu lekárov. To vlani nariadil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). "Fakulty sú stále ekonomicky závislé od príjmov, ktoré zabezpečujú platiaci zahraniční študenti. V Česku boli od roku 2018 dotácie pre lekárske fakulty zvýšené o 30 percent. Na Slovensku sa s podobným opatrením nepočíta. V rozpočte na rok 2020 sme podporu lekárskych fakúlt hľadali márne," mieni Šóth.



Rezidentský program mal podľa jeho vyjadrenia potenciál pomôcť ambulantnému sektoru najmä v primárnej starostlivosti. "Podmienky ambulantných poskytovateľov sú však také, že mladých lekárov nelákajú. Dnes sa rozšíril okrem všeobecných lekárov aj na ďalšie odbornosti a stáva sa čoraz viac pomocou pre ústavnú starostlivosť," skonštatoval.



"V súvislosti so zrušením limitov pre špecialistov nám zarezonovali vyjadrenia pani ministerky, že ambulantný sektor je financovaný dostatočne, že veľký ústupok ambulantným lekárom bolo zavedenie bezlimitného prostredia a že ten lekár, ktorý robí, je dofinancovaný dosť. Rozhodne s týmto tvrdením pani ministerky nesúhlasíme," doplnil.



Zdôvodnil to tým, že zrušenie limitov je len odstránenie systému, cez ktorý ambulantní lekári dotovali zdravotníctvo. "Pretože bez ohľadu na objem pacientov zaplatené mali maximálne do výšky limitu. Ostatné výkony boli síce medicínsky opodstatnené, ale neuhradené. Zrušenie limitov však neznamená neobmedzenú kapacitu špecialistov. Netreba opomenúť, že aj lekár má nejakú fyzickú a psychickú kapacitu," zhodnotil. Nedostatok ambulancií nevyrieši podľa Šótha ani nová minimálna sieť ambulancií.



Nepáči sa mu ani to, že zdravotné poisťovne sú zaviazané na šetrenie, ktoré má byť realizované aj cez revíznu činnosť v ambulanciách. "Nárast zdrojov predpokladaný rozpočtom v zmluvách nemáme, ale zmeny v revíznej činnosti už cítime," uzavrel.