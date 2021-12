Šóth: Dúfam, že výmaz z registra zasiahne minimum ambulancií

Bratislava 2. decembra (TASR) - Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR zaznamenala, že nastal problém s výmazom ambulancií všeobecných lekárov aj špecialistov z obchodného registra. Prezident asociácie Marián Šóth však dúfa, že tento krok postihne iba minimum ambulancií. Ako uviedol pre TASR, dotknúť sa to malo len subjektov, ktoré opomenuli splnenie povinnosti (od roku 2009) premeny vkladov do spoločnosti na euro.



"Táto nešťastná situácia poukazuje na zraniteľnosť neštátneho ambulantného sektora. V druhej rovine ukazuje aj vyčerpanosť lekárov - konateľov v neštátnych ambulanciách a mnohých prípadoch ich vyšší vek. Prvoradá je pre nich snaha o riešenie problémov pacientov," povedal Šóth s dôvetkom, že administratívne povinnosti, ktoré neustále pribúdajú, tak idú do úzadia.



Asociácia si myslí, že táto operácia nebola zo strany kompetentných celkom zvládnutá. Tvrdí, že spoločnosti mali byť upozornené na hroziaci výmaz dôraznejšie. Hovorí tiež o mimoriadnej záťaži lekárov a poukazuje tiež na ich vek. "Naozaj nie je možné od nich očakávať, že budú sledovať obchodný vestník a v ňom v dokumente s viac ako 2500 stranami hľadať svoju spoločnosť," doplnil šéf ASL.



Zdôraznil, že v súčasnej situácii je dôležité zrealizovať maximum pre zachovanie subjektov v obchodno-právnej rovine. Inak by došlo k definitívnemu zániku daného subjektu, ktorý nemôže ďalej pracovať. "Okrem osobnej tragédie pre lekára je to rana pre pacientov, ktorí zo dňa na deň nenájdu svoju ambulanciu," mieni.



ASL SR oceňuje tiež snahu kompetentných ministerstiev situáciu riešiť. Do pozornosti dáva dotknutým poskytovateľom výzvu, podľa ktorej je potrebné kontaktovať Ministerstvo spravodlivosti SR.



Šóth dodal, že sa budú aj z úrovne ASL SR snažiť pomôcť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti preklenúť tento stav v prípade, že sa ich dotkol.



Pre administratívne chyby došlo zrejme k výmazu viacerých ambulancií všeobecných lekárov aj špecialistov z obchodného registra. Upozornila na to Slovenská lekárska komora (SLK) s tým, že poskytovatelia sa často ani nedozvedia, že k výmazu došlo. Lekárov vyzýva, aby si prekontrolovali platnosť svojich povolení na podnikanie.



Ministerstvo spravodlivosti v stredu (1. 12.) informovalo, že zástupcovia spoločností, ktorí sa domnievajú, že ich firmy boli minulý mesiac nedôvodne vymazané z obchodného registra, ho môžu kontaktovať na mailovej adrese vymazy.orsr@justice.sk do 3. decembra.