Šóth: Legislatívny návrh reformy ambulancií sme za ASL odmietli

Bratislava 19. júla (TASR) – Hoci sa Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR snaží o reformu ambulantného sektora, robí to z opačného a určite nie najšťastnejšieho konca. Pre TASR to v reakcii na legislatívny zámer rezortu o reformu uviedol prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR Marián Šóth.



Poukázal na to, že ASL SR sa dlhé roky snaží vytvoriť optimálnu sieť poskytovateľov ambulantného sektora, a to nielen pre všeobecnú ambulantnú starostlivosť, ale aj pre špecializovanú. V tejto oblasti v minulosti asociácia spolupracovala s Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI) či napríklad so zdravotnými poisťovňami.



"Celý legislatívny návrh sme za ASL odmietli. Návrh rieši ťažkopádnu komunikáciu Úradu pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, následne zdravotných poisťovní či VÚC, a to iba pre všeobecnú zdravotnú starostlivosť," uviedol.



Šóth dodal, že zdravotníctvo je v ťažkej situácii, chýbajú lekári aj sestry. Tvrdí, že je potrebné zmapovať terén, vytvoriť stimuly, ako zamestnať a udržať na Slovensku mladých lekárov a sestry, ale aj predbehnúť okolité štáty, ktoré už teraz majú zmapovaných našich medikov.



"Musíme vytvoriť prostredie, aby bolo atraktívne, ohodnotené a blížilo sa k pracovným podmienkam v zahraničí a myslím tým aj Česku republiku. Z môjho pohľadu je nutné zjednodušiť navrhnutý proces, umožniť ponechanie obvodov aj po zániku poskytovateľa," dodal.



MZ SR chce zamedziť koncentrácii všeobecných ambulantných lekárov pre deti a dospelých na jednom mieste a dostať ich do regiónov, kde je ich nedostatok. Vyplýva to z legislatívneho zámeru reformy siete všeobecnej ambulantnej starostlivosti.



Chce preto zaviesť nový spôsob definovania minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, pre deti a dorast tak, aby sa ich obyvatelia mali nielen dostatok, ale tiež, aby boli pre nich dostupní v určitom dojazdovom čase.



Zdravotná poisťovňa by po novom mala uzavrieť zmluvu so všeobecným lekárom v nedostatkových okresoch alebo ak je v danom okrese aspoň jedno neobsadené lekárske miesto, aby sa tým podporila spravodlivá distribúcia všeobecných lekárov na území Slovenska, navrhuje ministerstvo.