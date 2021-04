Šóth: Myslím, že Lengvarský bude mať pochopenie pre ambulantný sektor

Bratislava 7. apríla (TASR) – Nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (OĽANO) bude mať pochopenie pre ambulantný sektor. Myslí si to prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR Marián Šóth. Ako uviedol pre TASR, teší ho, že nový šéf rezortu zdravotníctva má ako prvý minister zdravotníctva atestáciu zo všeobecného lekárstva.



"Myslím, že bude mať pochopenie pre ambulantný sektor, ako funguje a kde mu treba pomôcť. Ako vojak a generál má predpoklady, aby prijímal rozhodnutia, stál si za nimi a prevzal zodpovednosť," povedal Šóth s dôvetkom, že na rozvrátenom ministerstve, ako aj v celom zdravotníctve zdevastovanom dlhodobým finančným a personálnym poddimenzovaním je to doslova nutnosť.



Prezident ASL SR pozitívne vníma aj to, že Lengvarský ako riaditeľ nemocnice a v minulosti aj ako náčelník zdravotnej služby má manažérske zručnosti. Verí, že všetky tieto predpoklady dokáže zúročiť vo svojej novej funkcii.



Zdôraznil, že je nutné zabezpečiť finančnú stabilitu a zlepšenie spoločenského postavenia zdravotníckych pracovníkov, čo by malo jednoznačne viesť k zlepšeniu personálneho obsadenia nemocníc a ambulancií. ASL SR chce novému ministrovi ako organizácia, ktorá zastrešuje celé ambulantné spektrum s dlhoročnou tradíciou, byť nápomocná.



"Nie je vôbec ľahké v tejto dobe prevziať ten najťažší rezort. Predpokladám, že nový minister ako výsadkár vie, ako sa má na zoskok pripraviť a na koho sa spoľahnúť tak, aby pevne dosadol na zem," uzavrel Šóth.