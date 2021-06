Šóth: Návrh k obhliadkam mŕtvych predstavuje pre zdravotníctvo hazard

Bratislava 16. júna (TASR) - Návrh Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) týkajúci sa obhliadok mŕtvych je podľa prezidenta Asociácie súkromných lekárov (ASL) Mariána Šótha hazardom pre slovenské zdravotníctvo. Ako uviedol v stredu pre TASR, asociácia nesúhlasí so znovuzavedením povinnej účasti ambulantných lekárov na prehliadkach mŕtvych.



"Protestujeme proti zneužívaniu lekárov na túto činnosť, protestujeme proti nesystémovým opatreniam, ktoré likvidujú ambulantný sektor," zdôraznil. Stav, keď bola zodpovednosť štátu za prehliadky mŕtvych tiel prenesená na plecia všeobecných lekárov pre dospelých a neskôr aj na ostatných lekárov, trval podľa šéfa ASL SR viac ako 13 rokov. Asociácia podľa jeho slov proti tomu bojovala.



Vysvetlil, že v roku 2018 sa zaviedol inštitút organizátorov prehliadok mŕtvych tiel a ambulantní lekári si mohli "vydýchnuť". Situáciu podľa neho mení príprava legislatívnej zmeny. "Kompetentní hovoria, že model organizátora prehliadok mŕtvych tiel sa ukázal ako málo funkčný a nehospodárny, preto je potrebné ho zrušiť. Proces sa má realizovať priamo pod gesciou úradu, ktorý bude zabezpečovať prehliadky na základe rozpisu prehliadajúcich lekárov, ktorý majú tvoriť dobrovoľníci a v prípade ich nedostatku ambulantní lekári," povedal.



Šóth hovorí, že lekári, ktorí sa s patológiou a súdnym lekárstvom stretli ako medici aj pred 50 rokmi, budú musieť posudzovať isté a neisté známky smrti, posmrtné zmeny, určovať čas smrti, jej príčinu, respektíve cudzie zavinenie.



"Skoro polovica ambulantných lekárov je v dôchodkovom veku alebo sa k nemu blíži. Rôznymi opatreniami, ktoré sa tak ako v tomto prípade zdajú kompetentným hospodárne, dosiahneme to, že títo lekári ambulancie zatvoria," dodal s tým, že výsledkom bude síce hospodárnosť, ale aj chýbajúci lekári.



Ako TASR informovala samostatná odborná referentka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Erika Kováčiková, úrad prináša legislatívnu zmenu. Zdôvodňuje to tým, že celkové výdavky na zabezpečenie obhliadky mŕtvych sa v roku 2020 vyšplhali na sumu vyššiu ako 2,46 milióna eur. V porovnaní s obdobím pred zmenou zákona od roku 2017, keď išlo o 767.000 eur, stúpli až 3,2-násobne, teda o 321 percent.



Navrhuje, ako prehliadky naďalej vykonávať odborne a včas, ale s výraznými úsporami. Cieľom je podľa ÚDZS eliminovať tvorbu neprimeraného zisku súkromnými spoločnosťami zabezpečujúcimi tento výkon. Obhliadky mŕtvych tiel chce úrad zabezpečiť formou dobrovoľnosti. V prípade, ak by o túto činnosť nemal nikto záujem, ÚDZS podľa Kováčikovej zachová povinnosť vykonávať prehliadky na základe svojho rozpisu.



Obhliadky mŕtvych tiel chce úrad zabezpečiť formou dobrovoľnosti aj vďaka (v porovnaní s rokom 2018) 60- percentnému navýšeniu platieb pre zainteresovaných lekárov.