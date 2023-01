Šóth: Zdravotníctvo nie je v lepšom stave, problémy sa prehlbujú

Bratislava 4. januára (TASR) - Zdravotníctvo nie je v lepšom stave, roky sa prepadáme. Pre TASR to zhodnotil prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR Marián Šóth. Problémy a deficit sa podľa jeho slov každoročne prehlbujú. V tomto roku považuje za potrebnú personálnu aj finančnú stabilizáciu sektora, za nutnosť považuje aj skutočne trvalú víziu do budúcnosti.



Slovenské zdravotníctvo je podľa Šótha v rozvrátenom stave a na chvoste záujmov krajiny. "Je všeobecne známe, že už roky vedieme v rebríčku vysokej miery odvrátiteľných úmrtí. Ambulantný sektor kolabuje. Trpíme nedostatkom ľudských aj finančných zdrojov," uviedol. Na druhej strane je tu podľa neho potreba zvyšovania kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti o občanov.



Šéf ambulantných lekárov podotkol, že na problémy roky upozorňuje, hľadá riešenia a chce rokovať s kompetentnými. "Ale stále narážam na ignoranciu alebo neschopnosť riešiť problémy zdravotníctva na Slovensku," dodal. Je podľa neho potrebné nastaviť proces zlepšovania spoločenského postavenia a povedomia o zdravotníkoch na Slovensku. Za potrebnú považuje takú víziu zlepšovania zdravotníctva, aby sa zmeny neočakávali hneď.



Kritizuje vládu, že minulý rok "hasila" problémy bez vízie a perspektívy, chaoticky a nesystémovo. "Som rád, že my v ambulantnom sektore sme sa riadili zdravým rozumom a nenechali sme pacientov v neistote," doplnil Šóth.