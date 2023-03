SOZ ZaSS: Trestanie nemocníc za nedostatok zdravotníkov je absurdné

Bratislava 13. marca (TASR) - Vyvodzovanie trestnoprávnej zodpovednosti voči vedeniu nemocníc za nedostatok zdravotníkov by bolo absurdné. Upozornil na to Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS). Vyzval vládu, aby návrh zavedenia nového trestného činu ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti stiahla a neposunula ho na ďalšie rokovanie.



"V praxi sme svedkami situácií, že zariadenie neprijme do pracovného pomeru zdravotníckych pracovníkov, pretože ich nemá ako zaplatiť. V tomto kontexte považujeme za absurdnú ambíciu štátu chcieť vyvodzovať trestnoprávnu zodpovednosť voči štatutárom nemocníc za nedostatok zdravotníkov," vyhlásil.



SOZ ZaSS označil návrh za zlý a nesystémový. Poukázal pritom, že nedostatok personálu má viaceré príčiny a treba najskôr riešiť príčinu a potom dôsledky. "Žiadame preto vládu, aby najskôr riešila stabilizáciu pracovníkov v zdravotníctve, dostatok finančných prostriedkov a samozrejme vzdelávanie a pracovné podmienky, aby zdravotníci chceli v našich zariadeniach pracovať a zostať," doplnil.



Rezort spravodlivosti navrhuje zaviesť nový trestný čin ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v novele Trestného zákona. Má spočívať v úmyselnom porušení povinnosti zabezpečiť dostatok zdravotníkov. Návrh vychádza z memoranda o zlepšení zdravotníctva medzi vládou SR a Lekárskym odborovým združením (LOZ).



Dočasne poverený premiér Eduard Heger požiadal dočasne povereného ministra spravodlivosti Viliama Karasa, aby sa k návrhu novely tento týždeň stretol so zástupcami LOZ. Realita podľa neho ukázala, že zámer nie je vhodným riešením. Šéf lekárskych odborárov Peter Visolajský pre TASR uviedol, že stretnutie zatiaľ nie je naplánované.



Zámer okrem Hegera skritizovali aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, Karas, niektorí politici, viaceré nemocnice, právnici či Slovenská lekárska komora. Visolajský tvrdí, že zmena by priniesla zvýšenie bezpečnosti pacientov. Nepovedie to podľa neho k zatváraniu nevinných riaditeľov.