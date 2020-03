Pošta už nedoručuje niektoré zásielky, pobočky cez víkend zatvorí

Bratislava 19. marca (TASR) - Slovenská pošta (SP) upravila pre pokračujúcu pandémiu ochorenia COVID-19 doručovanie úradných zásielok, poistených listov, doporučených listov "do vlastných rúk", "doručenkou/eDoručenkou", "dobierkou", ale aj zásielok zaťažených inými poplatkami, akými sú napríklad zásielky colného konania. Po novom bude tieto zásielky iba oznamovať a bude nutné si ich prevziať na pošte. SP tiež prestala poskytovať vo svojich priestoroch komerčné služby a všetky jej pobočky budú cez víkend zatvorené. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa SP Eva Rovenská.



"Vydávanie vyššie uvedených druhov zásielok bude zabezpečené pri priehradke na poštách, pričom úložná lehota týchto zásielok je automaticky predĺžená o ďalších 14 kalendárnych dní bez vyberania poplatku za službu," uviedla Rovenská. Lehota na prevzatie sa však nepredlžuje pre zásielky so skrátenou odbernou lehotou a zásielky so službou "neukladať".



Ostatné doporučené zásielky bude SP doručovať vhadzovaním do schránky. Za deň doručenia sa bude považovať deň vhodenia takejto zásielky do schránky alebo uloženia zásielky v poštovom priečinku. "Organizovaným preberaním zásielok v priestoroch pobočky, rešpektovaním ochranných preventívnych opatrení a usmernení môže Slovenská pošta v tejto chvíli účinnejšie zabezpečiť ochranu zamestnancov, ako aj zákazníkov skôr na poštách ako priamo v teréne," zdôvodnila Rovenská najnovšie zmeny.



Ďalším z opatrení je víkendové zatvorenie všetkých pobočiek Slovenskej pošty a pozastavenie komerčných služieb, ktoré pošta sprostredkováva na svojich pobočkách. Od stredy (18. 3.) až do odvolania je zastavený predaj produktov a poskytovanie vybraných služieb Poštovej banky, Poštovej poisťovne, Tiposu, telekomunikačného operátora 4ka, spoločnosti Ticketportal aj predaj produktov ponúkaných v PostShopoch. SP tiež vyzvala svojich zákazníkov na presun alebo pozastavenie objednávok distribúcie letákov. Pracovníci Slovenskej pošty až do odvolania neprijímajú objednávky distribúcie letákov a zároveň ich ani nedoručujú.



Pošta upozornila, že aj naďalej neprijíma zásielky, ktoré chcú zákazníci doručiť do rizikových oblastí Talianska. Obmedzenia v medzinárodnej leteckej doprave pretrvávajú, keďže letecké spoločnosti predĺžili embargo týkajúce sa Číny, Macaa a Hongkongu predbežne do 28. marca. K Číne a Taliansku pribudli v týchto dňoch aj Mongolsko, Kuvajt, Džibutsko a Líbya, do ktorých nie je možné zásielky doručiť. Preto Slovenská pošta neprijíma od zákazníkov zásielky s doručením do týchto krajín.