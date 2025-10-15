< sekcia Slovensko
SPAK-EKO: Systém na zber odpadu z cigariet funguje, netreba štátny
Štát by mal využiť existujúci nastavený systém financovaný výrobcami tabakových výrobkov a nie budovať nový, tvrdí iniciatíva.
Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Iniciatíva tabakových spoločností SPAK-EKO odmieta tvrdenia, že priemysel nerieši odpad z cigaretových filtrov. Štát by mal využiť existujúci nastavený systém financovaný výrobcami tabakových výrobkov a nie budovať nový. TASR o tom informovala iniciatíva.
Nie je podľa SPAK-EKO pravdou, že by výrobcovia a dovozcovia tabakových výrobkov nemali záujem o riešenie mikroplastového odpadu z cigaretových filtrov. Uviedol, že týmto tvrdením obhajovali koaliční poslanci a zástupcovia envirorezortu pripravované zmeny v novele zákona o Environmentálnom fonde počas rokovania výboru. „Od roku 2023 zabezpečuje SPAK-EKO dobrovoľný systém, ktorý už dnes obciam a mestám s viac ako milión obyvateľmi reálne pomáha čistiť verejný priestor a znižovať výskyt voľne pohodených filtrov z tabakových výrobkov,“ reagoval výkonný riaditeľ SPAK-EKO Miroslav Jurkovič.
Združenie priblížilo, že novela navrhuje, aby systém na zber a boj s voľne pohodenými filtrami z cigaretových výrobkov spadal pod Envirofond. Povinnosť zadefinovať systém zodpovedný za boj s mikroplastovým odpadom vyplýva Slovensku aj z európskej legislatívy, pripomína. Zároveň SPAK-EKO poukázal na to, že Slovensko malo Európskej komisii oznámiť spôsob, akým to bude robiť, v decembri 2024. „Forma prenesenej zodpovednosti na samotný tabakový priemysel, čo je v princípe práve aktivita našej iniciatívy, je v krajinách EÚ najrozšírenejšia,“ vysvetlil Jurkovič.
Upozornil, že SPAK-EKO sa posledné dva roky snaží dohodnúť s ministerstvom životného prostredia na tom, aby tento systém oficiálne akceptovalo ako riešenie pre odpady z tabakových výrobkov. Od svojho spustenia spolupracuje so Združením miest a obcí Slovenska a Úniou miest Slovenska, ktorá reálne v praxi musí zabezpečiť upratovanie každého druhu odpadu. „Štát vie, že má k dispozícii fungujúci systém, ktorý akceptujú všetci výrobcovia a reálne pomáha mestám a obciam. Jediné, čo potrebuje spraviť, je podobne, ako je to pri iných odpadoch, preniesť zodpovednosť na združenie výrobcov,“ poznamenal Jurkovič.
Iniciatíva od roku 2023 na dobrovoľnej báze prispieva samospráve na čistenie verejných priestorov. Tento rok to je celkovo 51 obciam a mestám. „V prípade niektorých obcí predstavuje náš príspevok nezanedbateľnú časť ročného rozpočtu na čistenie verejných priestorov,“ povedal riaditeľ združenia.
SPAK-EKO preto nevidí dôvod vytvárania nového systému v réžii Environmentálneho fondu. „Slovensko už rok mešká s plnením záväzkov voči smerniciam EÚ. Kým sa vytvorí štátny systém, potrvá to opäť nejaký čas. SPAK-EKO vie naopak rýchlo rozšíriť systém podľa požiadaviek rezortu životného prostredia,“ doplnil Jurkovič.
