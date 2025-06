Blanár odovzdal poverenie prvému honorárnemu konzulovi SR v Bilbau

Madrid 3. júna (TASR) - Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár v utorok počas pracovnej návštevy Španielska slávnostne odovzdal poverenie honorárnemu konzulovi SR Uztailovi Rocafortovi Abandovi. Ten povedie historicky prvý honorárny konzulárny úrad SR v meste Bilbao na severe krajiny. TASR o tom informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



Nový honorárny konzulát podľa ministerstva prispeje k napĺňaniu potenciálu hospodárskej a investičnej spolupráce so Španielskom, ktoré je pre Slovensko aktuálne 14. najvýznamnejším obchodným partnerom so vzájomným ročným obratom na úrovni takmer 4,3 miliardy eur.



„Otvorením honorárneho konzulátu v hlavnom meste Baskicka máme záujem posilniť vzájomné obchodné aktivity so Španielskom, prilákať investície a otvoriť spoluprácu aj v iných perspektívnych oblastiach,“ spresnil Blanár. Konzulát bude tiež poskytovať asistenciu slovenským občanom žijúcim alebo cestujúcim v severnej časti tejto juhoeurópskej krajiny.



Téma hospodárskej spolupráce bola aj predmetom bilaterálneho rokovania Blanára s jeho španielskym rezortným partnerom Josém Manuelom Albaresom v pondelok a predsedom Výboru pre zahraničné vzťahy Senátu Josém Ignaciom Landaluce Callejom v utorok.



„Naša obchodná výmena je na veľmi dobrej úrovni a myslím si, že je tu priestor na ďalší rozvoj. Môžeme stavať na tom, že už viac ako 60 španielskych spoločností pôsobí na Slovensku a rovnako slovenské firmy pôsobia priamo v Španielsku, veľmi úspešne napríklad aj v obrannom priemysle,“ spresnil slovenský minister. So španielskymi partnermi prediskutoval tiež perspektívy v automobilovom priemysle, elektromobilite, energetike, železničnej doprave či cestovnom ruchu.



Šéf slovenskej diplomacie udelil počas návštevy aj ocenenie Štít priateľstva MZVEZ SR za výnimočný prínos k slovensko-španielskym vzťahom klaviristke, pedagogičke a podnikateľke Kataríne Gurskej, ktorá je zakladateľkou Vyššej hudobnej školy v Madride. Štít priateľstva si z rúk ministra prevzal rovnako profesor slovanskej filológie Alejandro Hermida de Blas z Madridskej univerzity (Universidad Complutense de Madrid) za preklad slovenskej literatúry do španielčiny a jej propagáciu v krajine.







V areáli univerzity si Blanár zároveň pri buste Alexandra Dubčeka uctil pamiatku tohto Slováka, ktorému na Madridskej univerzite udelili v roku 1990 titul Doctor honoris causa v oblasti politických vied. Minister bol pri príležitosti jeho oficiálnej návštevy súčasne menovaný za čestného člena Nadácie Karola III., ktorá spravuje umelecké diela vrátane sochy Dubčeka v hlavnom meste.



Slovenský minister počas ďalšieho programu navštívil Satelitné stredisko Európskej únie (SatCen). Ide o agentúru, ktorá podporuje rozhodovanie predstaviteľov Únie v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky vrátane misií a operácií krízového manažmentu, v ktorých SR participuje, spresnilo ministerstvo.