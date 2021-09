Španielsko zaradilo SR do zoznamu štátov s vysokým rizikom nákazy

Bratislava 14. septembra (TASR) – Španielsko od pondelka (13.9.) zaradilo Slovensko do zoznamu štátov s vysokým rizikom nákazy. Konkrétne ide o východné Slovensko a Bratislavský kraj. Cestujúci z týchto častí krajiny sú povinní preukázať sa pri vstupe do Španielska negatívnym výsledkom testu, očkovacím preukazom alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19.



V prípade testu môže ísť o PCR test (RT-PCR) nie starší ako 72 hodín alebo antigénový test nie starší ako 48 hodín.



Očkovacím preukazom sa môžu preukázať cestujúci zaočkovaní oboma dávkami vakcíny schválenej v EÚ (EMA) alebo tými, ktoré uznáva WHO. Kompletné očkovanie musí byť ukončené 14 dní pred príchodom.



Potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 môžu cestujúci predkladať najskôr po 11 dňoch od identifikovania ochorenia, maximálne však 180 dní po jeho vydaní.



"Uvedené potvrdenia alebo certifikáty musia byť originál, vyhotovené v španielčine, angličtine, francúzštine alebo nemčine a môžu byť predložené v papierovej alebo elektronickej podobe," priblížil slovenský rezort diplomacie.



Okrem toho pre všetkých cestujúcich do Španielska platí povinnosť predložiť vyplnený sanitárny formulár. "Vypĺňa sa spravidla 48 hodín pred odletom, keďže sa uvádza aj číslo sedadla v lietadle a pod.," uviedlo ministerstvo s tým, že ho možno vyplniť aj v bezplatnej aplikácii stiahnutej do mobilného telefónu - SpTH (Spain travel health). Po zaslaní formulára cestujúci získa tzv. zdravotný QR kód, ktorý bude prezentovať počas kontroly.



MZVEZ zároveň odporúča cestujúcim zistiť si vopred u leteckej spoločnosti podmienky nástupu do lietadla a tiež, aby si pri ceste zo/do Španielska vopred zistili aj podmienky v krajine, cez ktorú tranzitujú.



"Zoznam sa aktualizuje každých sedem dní, v zásade k pondelku nasledujúceho týždňa, preto je nevyhnutné v prípade cesty na začiatku týždňa sledovať aktualizáciu," dodal rezort.