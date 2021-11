Špecialisti hovoria o neochote všeobecných lekárov vybaviť pacientov

Bratislava 30. novembra (TASR) – Lekári špecialisti hovoria o zhoršení dostupnosti všeobecných lekárov pacientom. Viacero praktických lekárov podľa špecialistov počas pandémie nového koronavírusu neordinuje alebo svojich pacientov posiela v akútnom stave do najbližšej nemocnice. Pacienti sa podľa ich slov niekedy aj sami rozhodnú nenavštíviť ambulanciu z dôvodu obavy z infekcie.



Pneumologička Marta Hájková priblížila, že lieky môže pacientovi predpísať praktický lekár, ktorý je k nemu bližšie ako špecialista. "Sú určité okresy na Slovensku, kde musí pacient k pneumológovi cestovať 50 a viac kilometrov. Keď sa ich pýtame, prečo išli takú dlhú cestu pre lieky, ktoré mohol predpísať praktický lekár, tak sa dozvedáme, že praktický lekár neordinuje alebo ich odkazuje na najbližšiu nemocnicu, ak sú v akútnom stave," uviedla.



Jozef Beňačka za ambulantných kardiológov doplnil, že síce medzi všeobecnými lekármi sú aj tí, ktorí "vzorne spolupracujú, no tí nepribúdajú". Zdôraznil, že lieky odporúčané špecialistom môže všeobecný lekár predpisovať rok. V čas pandémie môžu lekári využiť aj e-recept.



Pacienti obávajúci sa ochorenia COVID-19 tak nemusia chodiť do ambulancie špecialistu alebo všeobecného lekára. Beňačka hovorí, že niektorí všeobecní lekári nie sú dostupní ani telefonicky. "Viac ako tri štvrtiny telefonátov pacientov sa týkajú hlavne preskripcie liekov, a to nielen viazaných na moju odbornosť, ale všetkých, ktoré pacient potrebuje predpísať, čo by nemalo byť mojou náplňou práce," reagoval na vzniknutú situáciu.



Hájková očakáva, že kritizovanú dostupnosť praktických lekárov budú sledovať zdravotné poisťovne aj vyššie územné celky.



Doplnila tiež, že pacienti, ktorých by mohol vyšetriť praktický lekár, končia na centrálnych príjmoch a na preťažených pohotovostiach s rizikom infekcie. "Centrálne príjmy sú preplnené, pacienti nespokojní. Šíriaca sa agresivita spoločnosti a verbálne útoky na zdravotníkov sú aj z toho dôvodu, že niektorí praktickí lekári neordinujú, sú nedostupní alebo neprijímajú pacientov v akútnom stave," dodala.



Špecialisti pacientom pripomenuli, že pracujú aj počas lockdownu a že väčšina z nich je proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaná. V prípade, že má pacient akútny problém, nemá s vyšetrením váhať a má navštíviť lekára.