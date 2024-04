Špecializovaný trestný súd by sa mal v júni zaoberať návrhom Kučerku

Bratislava 1. apríla (TASR) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku by sa mal 5. júna zaoberať návrhom právoplatne odsúdeného expolicajta Mariána Kučerku na obnovu konania v časti výroku o treste prepadnutia majetku. TASR to potvrdila hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková.



Vlani v júni dostal Kučerka za korupciu nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní desať rokov a šesť mesiacov, vrátane trestu prepadnutia majetku. Odvolací Najvyšší súd SR konal voči nemu ako proti ušlému. Návrh odsúdeného na obnovu konania vychádza aj z nálezu Ústavného súdu SR o protiústavnosti povinného ukladania trestu prepadnutia majetku pri vybraných trestných činoch.



Kučerka čelil obžalobe za prijatie úplatku vo výške 25.000 eur od podnikateľa Norberta B. prostredníctvom bývalého riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernarda S. Pomôcť mal za to Štefanovi Ž. V druhom skutku sa mu kládlo za vinu prijatie úplatku vo výške 200.000 eur od bývalého riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta M. Časť z tejto sumy si mal ponechať.