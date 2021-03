Špecializovaný trestný súd prepustil Zoroslava K. z väzby

Bratislava 5. marca (TASR) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) rozhodol o prepustení podnikateľa a konkurzného advokáta Zoroslava K. z väzby. Pre TASR to potvrdil jeho obhajca Martin Berec. Upozornil na to spravodajský portál Noviny.sk. Voči rozhodnutiu môže podať prokurátor do troch dní sťažnosť.



Zoroslav K. je vo väzbe od posledného októbrového dňa roku 2020. Do väzby ho zobral vtedy ŠTS v Pezinku spoločne s bývalou podpredsedníčkou Najvyššieho súdu (NS) SR Jarmilou U. a expredsedom Okresného súdu Bratislava III Davidom L. Dôvodom väzobného stíhania trojice obvinenej z prijímania úplatku, prípadne zo zločinu zasahovania do nezávislosti súdu, bola obava z možného ovplyvňovania svedkov, teda kolúzna väzba.



Následne v novembri 2020 NS SR zamietol ich sťažnosti voči väzobnému stíhaniu. Zároveň rozšíril jeho dôvody o väzbu preventívnu. Trojicu zadržala NAKA v rámci akcie Víchrica.