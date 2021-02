Špecializovaný trestný súd rozhodne o prepustení Jarmily U. z väzby

Bratislava 25. februára (TASR) - Sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku bude v piatok (26. 2.) rozhodovať o žiadosti o prepustenie z väzby, ktorú podala bývalá podpredsedníčka Najvyššieho súdu (NS) SR Jarmila U. a jej advokát. Neverejný výsluch sa začne v piatok o 13.00 h. TASR to vo štvrtok potvrdil obhajca obvinenej v kauze Víchrica Peter Erdős.



K žiadosti sa bude vyjadrovať až v piatok. ŠTS v Pezinku na začiatku januára tohto roka už raz jej žiadosť o prepustenie z väzby zamietol. Jarmila U. voči rozhodnutiu nepodala sťažnosť.



NS SR v novembri minulého roka zamietol sťažnosť Jarmily U., podnikateľa a konkurzného advokáta Zoroslava K. a bývalého predsedu Okresného súdu Bratislava III Davida L. voči rozhodnutiu ŠTS z konca októbra, ktorý trojicu do väzby zobral. Senát NS SR vtedy zároveň na podklade sťažnosti prokurátorky rozšíril dôvody väzby u obvinených Zoroslava K. a Davida L. aj o preventívnu väzbu. Trojicu zadržala NAKA 28. októbra 2020 v rámci akcie Víchrica. Následne Ústavný súd SR 29. októbra dal súhlas na vzatie do väzby pre Jarmilu U. a Davida L. Všetci traja sú obvinení zo zločinu prijímania úplatku.



O žiadosti o prepustenie z väzby na slobodu Zoroslava K. bude ŠTS rovnako rozhodovať tento piatok.