Špecializovaný trestný súd: Súd s Jánom K. by mohol byť v utorok

Bratislava 16. júla (TASR) - Súdny proces v prípade exšéfa bratislavských operatívcov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Jána K. sa na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku blíži k záveru. V utorok (18. 7.) by mohol byť na hlavnom pojednávaní vyhlásený rozsudok.



Obžalovaný sa na pojednávaniach osobne nezúčastňuje, keďže sa nachádza v Bosne a Hercegovine, kde požiadal o azyl. Podozrenia z korupcie a vyzrádzania dôverných informácií z prostredia polície v minulosti odmietol.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry mu navrhuje približne deväťročný trest väzenia a peňažný trest 5000 eur. Obhajkyňa Eva Mišíková považuje obžalobu podanú na Jána K. za nedôvodnú a nezákonnú. Na minulotýždňovom pojednávaní navrhla, aby súd jej klienta oslobodil.



Podľa obžaloby mal Ján K. od novembra 2019 do marca 2021 prijať od Petra P. alias Tigra hotovosť či mobilný telefón ako protihodnotu za poskytovanie informácií z prostredia NAKA. Petrovi P. mal okrem iného vyzradiť informácie o pripravovaných vyšetrovacích alebo operatívnych úkonoch voči nemu i skupine takáčovcov.



Peter P. mal za to obžalovanému zabezpečiť aj výmenu kuchynských okien na chate alebo kúpu a servis auta. Informácie o pripravovaných akciách Očistec či Judáš mal podľa obžaloby poskytnúť Ján K. aj ďalším neoprávneným osobám.