ŠTS zamietol obžalobu na Zoroslava K. a Tomáša R.

Bratislava 3. februára (TASR) – Samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) zamietla obžalobu na konkurzného právnika Zoroslava K. a podnikateľa Tomáša R. Potvrdili to ich obhajcovia. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podá proti rozhodnutiu sťažnosť, rozhodovať bude Najvyšší súd (NS) SR.



"Samosudkyňa ŠTS v trestnej veci obvinených T. R. a spol. pre pokračovací obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku 2. februára rozhodla, že odmieta obžalobu prokurátora ÚŠP a vracia vec prokurátorovi," potvrdila pre TASR hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Dôvodom je zistenie závažnej procesnej chyby zakladajúcej porušenie práva na obhajobu. Rozhodnutie nie je právoplatné.



"Rozhodnutie samosudkyne ŠTS považujeme za vecne správne a zákonné," uviedol pre TASR obhajca Adrián Kucek. Druhý z obhajcov Matúš Gémeš priblížil, že za odmietnutím obžaloby má byť procesná chyba. Obhajobe podľa jeho slov nebolo umožnené pred podaním obžaloby preštudovať vyšetrovací spis.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry sa s týmto rozhodnutím nestotožňuje. „Spracováva sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať NS SR. Sťažnosť bude doručená ŠTS. Podrobnejšie sa k veci zatiaľ nebudeme vyjadrovať,“ priblížila hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová.



Obžaloba sa týka troch skutkov z obdobia od roku 2019 do februára 2020 právne kvalifikovaných ako pokračovací obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku spáchaný formou účastníctva.



Obhajcovia priblížili, že obvinení mali podľa obžaloby sprostredkovať úplatok pre bývalého riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta M. Ten mal za to zabezpečiť ochranu pred odhalením nelegálnej výroby cigariet. Zoroslav K. a Tomáš R. obvinenia odmietajú.