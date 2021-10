Špeciálne olympiády Slovensko pripravili deň Mladých športovcov

Bratislava 21. októbra (TASR) - Národná športová organizácia Špeciálne olympiády Slovensko pripravila podujatie deň Mladých športovcov. Predstavila na ňom cvičiaci program Mladí športovci, ktorý je určený deťom od 2 do 12 rokov s intelektuálnym znevýhodnením, teda s downovým syndrómom, s diagnózou autizmus a pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.



Mladí športovci je unikátny cvičiaci program, ktorý rozvíja základné zručnosti ako chôdzu, beh, rovnováhu, skákanie, úchopy, chytanie, hádzanie, odrazy, odpaly a kopanie. Precvičenie všetkých cvikov programu pomáha rodičom a trénerom zistiť, na aký druh športu má dieťa s intelektuálnym znevýhodnením fyzické predpoklady. Taktiež tento cvičiaci program ukazuje, ktoré zručnosti dieťa obľubuje viac a ktoré menej, čo je signifikantným ukazovateľom pre výber vhodného športu do budúcnosti.



"Našim cieľom je už v mladom veku naučiť aj deti s intelektuálnym znevýhodnením pravidelnosti športového pohybu. Rozvojom telesných schopností sa následne zlepšujú aj kognitívne schopnosti, na čo neustále poukazujeme. Naša snaha je zviditeľniť šport detí s intelektuálnym znevýhodnením, lebo aj oni majú právo na šport, na čo sa v mnohých ohľadoch zabúda," uviedla v tlačovej správe Dominika Nestarcová, prezidentka Špeciálnych olympiád Slovensko.



Špeciálne olympiády Slovensko certifikovali v cvičiacom programe Mladí športovci 20 nových trénerov. "Dnes sme sa zaradili medzi mnohých certifikovaných trénerov, ktorí sú aktívni po celom svete. Vďaka školeniu a praktickému cvičeniu priamo s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sme sa posunuli v znalostiach vedenia Telesnej výchovy, metodiky postupnosti a samozrejme ponúknutia deťom radosť zo športu," vyhlásila Linda Jančiová, učiteľka zo Špeciálnej základnej školy na Žehrianskej ulici v Bratislave.



"Je nám veľkým potešením, že tento program je možné realizovať vďaka organizácii Špeciálne olympiády aj na Slovensku a to už štvrtý rok. Naše praktické skúsenosti i komplexnú príručku cvičiaceho programu Mladí športovci sme ponúkli Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR ako odporúčací materiál pre materské a základné školy, ktoré navštevujú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Veríme, že už budúci školský rok bude dostupný na všetkých špeciálnych školách," povedala Eva Gažová, Národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko.