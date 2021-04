Špeciálny prokurátor zrušil obvinenie Fica pre výroky o M. Mazurekovi

Bratislava 9. apríla (TASR) - Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic zrušil uznesenie o obvinení predsedu Smeru-SD Roberta Fica za výroky o odsúdení poslanca Milana Mazureka (nezaradený) pre jeho vyjadrenia o Rómoch. TASR to potvrdil hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan. Upozornil na to Denník N.



"Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic toto obvinenie z úradnej moci ako nezákonné zrušil (...) s tým, že v danej veci vykonal úkon podriadeného dozorového prokurátora v zmysle zákona o prokuratúre," spresnil Skladan.



Doplnil, že k obvineniu Fica došlo na rovnakom skutkovom základe ako v decembri 2019, a to uznesením vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry. Aj predchádzajúci špeciálny prokurátor obvinenie zrušil.



Mazurek čelil obžalobe pre jeho hanlivé výroky na adresu rómskeho etnika, ktoré majú rasistický charakter, odvysielané v októbri 2016 v rádiu. Na základe právoplatného rozsudku Najvyššieho súdu SR vtedy prišiel aj o poslanecký mandát. Fico na jeho odsúdenie za hanobenie národa, rasy a presvedčenia následne vo videu na sociálnej sieti reagoval s tým, že povedal to, čo si myslí takmer celý národ.