Špenát je populárny na Zelený štvrtok, má veľa prospešných látok

Bratislava 17. apríla (TASR) - Zeleným štvrtkom sa nazýva štvrtok pred Veľkou nocou, počas ktorého ľudia tradične zvyknú konzumovať zelené jedlá. Z nich v tento deň býva jedným z najpopulárnejších jedál špenát, ktorý je vždy nielen chutnou, ale aj veľmi zdravou voľbou. Poukázal na to Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava.



Ako uviedol, špenát siaty má vysoký obsah vody, ktorý je až okolo 92 percent. Obsahuje aj množstvo vitamínov, akými sú napríklad vitamín A, vitamín C, vitamín K či kyselina listová. Obsahuje aj minerály ako napríklad horčík alebo draslík. „Špenát obsahuje i množstvo vlákniny, ktorá pomáha podporovať tráviace procesy a je dôležitá pre udržiavanie pravidelnosti stolice a pri predchádzaní zápchy,“ dodala Natália Šranková z poradne zdravia RÚVZ Bratislava.



Má aj vysoký obsah fytochemikálií, ktoré dokážu podľa odborníkov priaznivo ovplyvňovať zdravie ľudského organizmu. „Zo svojho obsahu fytochemikálií je špenát bohatým zdrojom karotenoidov, ako napríklad luteín a zeaxantín, ktoré sú dôležité pre podporu zdravia očí. Špenát je taktiež bohatý na flavonoidy ako kaempferol alebo kvercetín, ktoré majú značné antioxidačné účinky,“ priblížil RÚVZ.



Úrad podotkol, že hoci najčastejším spôsobom prípravy je tradičný špenátový prívarok, existuje i mnoho iných spôsobov ako špenát chutne pripraviť. „Vynikajúci je samotný ako súčasť čerstvých šalátov, ale je vhodnou prílohou k vareným mäsovým ako aj zeleninovým jedlám. Taktiež je výbornou súčasťou do smoothies alebo je z neho vynikajúca špenátová polievka,“ uviedol RÚVZ.