Speváčka Hana Zagorová bude mať 75 rokov

Petřkovice/Bratislava 6. septembra (TASR) - Česká speváčka, textárka, herečka aj moderátorka Hana Zagorová sa stala jednou z najúspešnejších osobností českej populárnej hudby. Deväť rokov po sebe (1977-1985) vyhrala prvé miesto v ankete Zlatý Slávik.



Hana Zagorová bude mať v pondelok 6. septembra 75 rokov.



Hana Zagorová sa narodila 6. septembra 1946 v obci Petřkovice pri Ostrave (dnes je súčasťou Ostravy). Otec bol stavebným inžinierom a matka pracovala ako učiteľka. Po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole študovala v rokoch 1964 - 1968 herectvo na Janáčkovej akadémii múzických umení (JAMU) v Brne.



Svojím speváckym výkonom zaujala už v roku 1963 v súťaži Hledáme nové talenty. Začala spolupracovať s Ostravským rozhlasovým orchestrom a so skupinou Flamingo. V roku 1968 v ankete Zlatý slávik obsadila piate miesto. Supraphon jej v tom istom roku vydal pieseň Svatej kluk. Ďalším hitom, ktorý prispel k speváčkinej popularite, bola skladba Honey.



V roku 1969 sa presťahovala do Prahy. S orchestrom Václava Záhradníka nahrala svoju prvú LP platňu s názvom Bludička (1971). Účinkovala v pražskom divadle Apollo a spolupracovala s Tanečným orchestrom Československého rozhlasu. V rokoch 1972 – 1974 hosťovala v Divadle Semafor v úspešnej inscenácii Kytice, ktorá vznikla na motívy básnickej zbierky Karla Jaromíra Erbena.



Pre speváčku bolo dôležité spojenie s basgitaristom Karlom Vágnerom v roku 1973. Umelec zostavil sprievodný orchester, ktorý zároveň aj viedol. Stal sa autorom mnohých Zagorovej piesní a spolu dosiahli veľké profesionálne úspechy. Pôsobil ako jej hudobný aranžér, producent aj manažér. Zagorová vystupovala so speváckym partnerom Michalom Prokopom, ktorého v roku 1975 vystriedal Petr Rezek. S ním nahrala úspešné duetá ako Asi, asi, Duhová víla alebo Dotazník.



Obľúbenú pieseň Setkání naspievala s talianskym spevákom Drupim, s ktorým istý čas koncertovala. Z obdobia 70. rokov sú známe skladby Tanečnice, Já jsem tvá neznámá, Maluj zase obrázky, či Kdyby se vrátil čas.



V roku 1980 si zahrala jednu z hlavných úloh vo filmovom muzikáli Trhák, práve z tejto snímky pochádza duet so slovenským hercom Jurajom Kukurom s názvom Lásko, amore. V tomto období začala vystupovať s tanečno-speváckou dvojicou Petrom Kotvaldom a Stanislavom Hložkom. Okrem iných skladieb s nimi naspievala hit Můj čas, ktorá sprevádzala populárny česko-slovenský seriál Sanitka.



V roku 1983 získala titul zaslúžilej umelkyne aj Zlatú platňu Supraphonu za vyše milión predaných nosičov. Speváčke v 80. rokoch vyšli známe albumy Střípky (1981), Světlo a Stín (1982), Mimořádná linka (1983), Co stalo se, stalo (1984), Sítě kroků tvých (1985) alebo Živá voda (1988).



V roku 1989 v spolupráci s nemeckou televíziou natočila muzikálovú rozprávku Peter Pan, kde stvárnila postavu matky. V júni toho istého roka sa podpísala pod petíciu Několik vět, ktorá žiadala od komunistickej moci väčší rozsah občianskych slobôd.



V roku 1991 vydala Zagorová šansónový album Rozhovor v tichu. Po rozvode prvého manželstva s tanečníkom Vlastimilom Harapesom sa v roku 1992 stala manželkou slovenského tenoristu Štefana Margitu. S ním v tom čase nahrala albumy Ave (1994) a Ave 2. (1996). V rokoch 1993 - 1998 mala vlastnú televíznu reláciu Když nemůžu spát. Zo zábavného programu, ktorý pripravovala speváčka spolu s manželom Štefanom Margitom, vzišlo CD a DVD Hogo Fogo (2011).



V nedávnych rokoch vznikli albumy ako napríklad Vyznání (2014), O lásce (2016) alebo Já nemám strach (2018). V roku 2014 získala Diamantovú platňu Supraphonu za vyše 10 miliónov predaných nosičov. Akadémia populárnej hudby ju v apríli 2015 uviedla do Siene slávy českej populárnej hudby. Minulý rok Zagorovej vyšlo CD pod názvom Konečně společně, ktoré nahrala spolu s manželom.



V spolupráci s publicistom Petrom Mackom zmapovala dôležité udalosti života v knihe, ktorá vyšla v auguste tohto roka s názvom Naprosto nezbytná Hana Zagorová.



Zdroj: https://cs.wikipedia.org, https://zivotopis.osobnosti.cz, zagorovahana.cz