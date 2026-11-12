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Spevácka legenda Marie Rottrová oslávi 85. narodeniny
Od roku 1965 bola členkou skupiny Samuel, po nej skupiny Majestic.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Speváčka, skladateľka aj textárka Marie Rottrová oslávi 13. novembra 85. narodeniny (narodila sa 13. novembra 1941). Rodáčka z Ostravy-Hrušova vyrástla v umeleckej rodine, otec bol zbormajstrom a organistom, matka opernou speváčkou. Hru na klavír sa učila na ostravskej Ľudovej škole umenia, spievala v zmiešanom zbore. Maturovala na Gymnáziu v Bohumíne v roku 1960, ešte v tom roku sa zúčastnila na speváckej súťaži Hledáme mladé talenty, kde skončila na štvrtom mieste. Už rok nato bola amatérskou sólistkou orchestra Borisa Pěchníka, spievala s inštrumentálnou skupinou Františka Trnku, neskôr aj s Ostravským rozhlasovým orchestrom. Dostala pozvánku do televízneho programu Poprvé před kamerou, kde zaspievala pieseň Rozmarné stvoření.
Od roku 1965 bola členkou skupiny Samuel, po nej skupiny Majestic. V roku 1968 sa začala jej spolupráca so skupinou Flamingo, s ktorou spievala aj na 2. československom beatovom festivale v Prahe. S Flamingom, ktoré v 70. rokoch zmenilo názov na Plameňáci, spievala až do roku 1988, jej speváckym partnerom bol Petr Němec. V roku 1968 jej v Supraphone vyšiel prvý singel s pesničkami Paroloď a Jsi jen blud. V roku 1970 vyšla prvá LP platňa Marie Rottrová/Flamingo, z ktorej je pesnička Opatruj svých sedmnáct. V roku 1972 vyšla druhá LP platňa, nazvaná jednoducho Marie Rottrová.
Spolupracovala s pesničkárom a textárom Jaroslavom Wykrentom. Viaceré jej piesne sa stali hitmi, medzi nimi Řeka lásky, Lásko, To nic, Lásko voníš deštěm, Markéta, To mám tak ráda, Večerem zhýčkaná či Měli jsme se potkat dřív. V roku 1985 sa presťahovala do Prahy, v rokoch 1988 až 1992 si dala krátku prestávku, aby sa v roku 1992 vrátila na scénu spolu s vydaním albumu Chvíli můj a chvíli svůj.
V 90. rokoch začala spoluprácu so skupinou Neřež, znovu obnoveným Flamingom aj orchestrom Septet Plus Dalibora Kaprasa. V roku 2009 spolu so skupinou Neřež pripravila spomienkové koncerty Pocta Zuzane Navarovej. Česká hudobná akadémia jej v roku 2009 udelila ocenenie Anděl s uvedením do Siene slávy. Dlhoročná a úspešná spevácka dráha jej vyniesla pomenovanie Lady Soul.
V auguste 2011 ohlásila ukončenie speváckej dráhy a absolvovala rozlúčkové turné Vše nejlepší 2011. Na koncertné pódiá sa však vrátila, stalo sa tak aj na základe stoviek žiadostí fanúšikov. Z prvého manželstva má speváčka synov Martina a Vítka, pričom jej prvým manželom bol Vlastimil Kučaj, gitarista a skladateľ skupiny Majestic. Obaja synovia sú úspešnými skladateľmi a producentmi. Jej druhým manželom bol podnikateľ George Burgerstein. Marie Rottrová sa 7. júna 2016 vydala tretíkrát a s Milanom Říhom si povedali spoločné áno v kostole v Neratove. Životné jubileum 75 rokov oslávila na koncertnej šnúre Marie Rottrová 75 Tour. Dňa 12. decembra 2016 koncertovala v bratislavskej Hant aréne a turné zakončila 20. decembra 2016 v pražskej O2 aréne.
Pesničky z jej úspešnej speváckej dráhy vychádzali po roku 2000 na kompiláciách Všechno nejlepší (2003), Duety (2004) a Všechno nejlepší 2 (2005). V októbri 2008 vyšlo DVD s názvom Tisíc tváří lásky. V novembri 2009 vydala štúdiový album s názvom Stopy, v roku 2010 vyšiel neautorizovaný životopis s názvom Marie Rottrová. V marci 2011 vyšla trojkompilácia Marie Rottrová / Zlatá kolekce 1968 - 2010. Poctou vydavateľstva Supraphon k 70. narodeninám speváčky bolo v októbri 2011 vydanie albumovej kolekcie Marie Rottrová / Co mám to dám. Tá obsahuje 17 albumov z jej speváckej dráhy vrátane posledného štúdiového albumu Stopy a navyše DVD Tisíc tváří lásky.
Vo februári 2012 vyšla výberovka Marie Rottrová Singly 1976 - 1989, v novembri 2013 vyšiel album Čas motýlů, ktorý ponúkol pesničky na texty Jaromíra Nohavicu. V októbri 2018 vydala kompiláciu Lady Soul. V novembri 2019 vyšla výberovka Všechno nejlepší na vinylovej platni. K 80. narodeninám vydal Supraphon v októbri 2021 vinylovú LP platňu Lady Soul 14 x / 1970 - 2021. Tá ponúka 13 soulových hitov a novú skladbu Pozhasínej, ktorú pre speváčku zložil jej syn Vítek. K životnému jubileu speváčky - 85 rokov - vydal Supraphon novú 4-CD kompiláciu Řeka lásky / To nejlepší. Táto štvorkompilácia ponúka symbolicky 85 skladieb a na jej zostavení sa podieľala aj samotná speváčka.
Od roku 1965 bola členkou skupiny Samuel, po nej skupiny Majestic. V roku 1968 sa začala jej spolupráca so skupinou Flamingo, s ktorou spievala aj na 2. československom beatovom festivale v Prahe. S Flamingom, ktoré v 70. rokoch zmenilo názov na Plameňáci, spievala až do roku 1988, jej speváckym partnerom bol Petr Němec. V roku 1968 jej v Supraphone vyšiel prvý singel s pesničkami Paroloď a Jsi jen blud. V roku 1970 vyšla prvá LP platňa Marie Rottrová/Flamingo, z ktorej je pesnička Opatruj svých sedmnáct. V roku 1972 vyšla druhá LP platňa, nazvaná jednoducho Marie Rottrová.
Spolupracovala s pesničkárom a textárom Jaroslavom Wykrentom. Viaceré jej piesne sa stali hitmi, medzi nimi Řeka lásky, Lásko, To nic, Lásko voníš deštěm, Markéta, To mám tak ráda, Večerem zhýčkaná či Měli jsme se potkat dřív. V roku 1985 sa presťahovala do Prahy, v rokoch 1988 až 1992 si dala krátku prestávku, aby sa v roku 1992 vrátila na scénu spolu s vydaním albumu Chvíli můj a chvíli svůj.
V 90. rokoch začala spoluprácu so skupinou Neřež, znovu obnoveným Flamingom aj orchestrom Septet Plus Dalibora Kaprasa. V roku 2009 spolu so skupinou Neřež pripravila spomienkové koncerty Pocta Zuzane Navarovej. Česká hudobná akadémia jej v roku 2009 udelila ocenenie Anděl s uvedením do Siene slávy. Dlhoročná a úspešná spevácka dráha jej vyniesla pomenovanie Lady Soul.
V auguste 2011 ohlásila ukončenie speváckej dráhy a absolvovala rozlúčkové turné Vše nejlepší 2011. Na koncertné pódiá sa však vrátila, stalo sa tak aj na základe stoviek žiadostí fanúšikov. Z prvého manželstva má speváčka synov Martina a Vítka, pričom jej prvým manželom bol Vlastimil Kučaj, gitarista a skladateľ skupiny Majestic. Obaja synovia sú úspešnými skladateľmi a producentmi. Jej druhým manželom bol podnikateľ George Burgerstein. Marie Rottrová sa 7. júna 2016 vydala tretíkrát a s Milanom Říhom si povedali spoločné áno v kostole v Neratove. Životné jubileum 75 rokov oslávila na koncertnej šnúre Marie Rottrová 75 Tour. Dňa 12. decembra 2016 koncertovala v bratislavskej Hant aréne a turné zakončila 20. decembra 2016 v pražskej O2 aréne.
Pesničky z jej úspešnej speváckej dráhy vychádzali po roku 2000 na kompiláciách Všechno nejlepší (2003), Duety (2004) a Všechno nejlepší 2 (2005). V októbri 2008 vyšlo DVD s názvom Tisíc tváří lásky. V novembri 2009 vydala štúdiový album s názvom Stopy, v roku 2010 vyšiel neautorizovaný životopis s názvom Marie Rottrová. V marci 2011 vyšla trojkompilácia Marie Rottrová / Zlatá kolekce 1968 - 2010. Poctou vydavateľstva Supraphon k 70. narodeninám speváčky bolo v októbri 2011 vydanie albumovej kolekcie Marie Rottrová / Co mám to dám. Tá obsahuje 17 albumov z jej speváckej dráhy vrátane posledného štúdiového albumu Stopy a navyše DVD Tisíc tváří lásky.
Vo februári 2012 vyšla výberovka Marie Rottrová Singly 1976 - 1989, v novembri 2013 vyšiel album Čas motýlů, ktorý ponúkol pesničky na texty Jaromíra Nohavicu. V októbri 2018 vydala kompiláciu Lady Soul. V novembri 2019 vyšla výberovka Všechno nejlepší na vinylovej platni. K 80. narodeninám vydal Supraphon v októbri 2021 vinylovú LP platňu Lady Soul 14 x / 1970 - 2021. Tá ponúka 13 soulových hitov a novú skladbu Pozhasínej, ktorú pre speváčku zložil jej syn Vítek. K životnému jubileu speváčky - 85 rokov - vydal Supraphon novú 4-CD kompiláciu Řeka lásky / To nejlepší. Táto štvorkompilácia ponúka symbolicky 85 skladieb a na jej zostavení sa podieľala aj samotná speváčka.