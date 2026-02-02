< sekcia Slovensko
VIDEO: Speváčka Lina Mayer predstavuje emotívny singel Priestor
Autorkou hudby aj textu je samotná Lina, na skladbe spolupracovala s producentom Randym Gnepom.
Autor TASR
Bratislava 2. februára (TASR) - Speváčka Lina Mayer zverejnila ďalší, v poradí štvrtý singel z albumu Ona, ktorý vyšiel v júni 2025. Album predstavuje introspektívnu výpoveď o ženských témach, vzťahoch, emóciách a vnútorných procesoch. Po singloch Raj, Vesmír a rovnomennom titulnom singli Ona prichádza skladba Priestor ako ďalšia kapitola tohto osobného albumového príbehu. TASR informovala PR manažérka Eva Endlicher.
Autorkou hudby aj textu je samotná Lina, na skladbe spolupracovala s producentom Randym Gnepom. Priestor kombinuje súčasný popový zvuk s minimalistickou elektronikou, v ktorom má kľúčové miesto hlas a emócia. Skladba je výpoveďou o závislom vzťahu a o momente, keď si človek uvedomí, že zotrvávanie v ňom znamená stratu vlastných hraníc.
„Každý sa aspoň raz ocitol vo vzťahu, z ktorého nevedel odísť. Prázdny priestor nás možno desí, no práve on je potrebný - len tak môže vzniknúť miesto pre niečo nové, pre znovunájdenie seba,“ hovorí speváčka.
Videoklip sa nakrúcal v ikonickej budove Slovenského rozhlasu, v známej obrátenej pyramíde, ktorá svojou architektúrou a atmosférou podčiarkuje emóciu skladby. Réžie sa ujala dvojica Juraj Škula a choreografka Lus Juklová. Mužsko-ženské prepojenie sa premieta aj do obrazovej roviny - v intenzívnom vizuáli nabitom emóciami a súčasným tancom hviezdi po boku speváčky jeden z najpopulárnejších slovenských hercov súčasnosti Kristián Baran, jedna z hlavných postáv seriálu Sľub a absolútny víťaz tanečnej šou Let‘s dance.
