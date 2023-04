Speváčka Tina predstavila novú skladbu Iné

Bratislava 30. apríla (TASR) - Speváčka Tina s kamarátom Tagerom predstavuje skladbu a videoklip k piesni Iné. Po skoro 20 rokoch kamarátstva si známa speváčka a známy DJ povedali, že by bolo načase urobiť niečo spolu. Prispela k tomu aj pandémia ochorenia COVID-19, ktorá dokázala zariadiť, že zrazu bolo na to dosť priestoru, všetko bolo "iné". TASR o tom informovala PR manažérka Jana Trellová.



K skladbe vznikol aj videoklip. Tina vznik klipu poňala podľa seba, svojsky. Natočila jej ho kamarátka na telefón počas prechádzky po Banskej Štiavnici, o text sa postaral ADiss a chcela ním vyjadriť pokojné, pohodové vibrácie, ktoré toto mesto prináša. Aj touto skladbou by chcela upozorniť na svoje milované mesto, ktoré len nedávno zasiahol obrovský požiar.