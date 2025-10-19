Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Spevácky zbor Lúčnica získal zlato na súťaži v Malajzii

Na archívnej snímke vystúpenie umeleckého súboru Lúčnica. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Spevácky zbor Lúčnica pod vedením Eleny Matušovej bol na súťaži ako jediný spevácky zbor z Európy.

Bratislava/Kuching 19. októbra (TASR) - Spevácky zbor Lúčnica získal na medzinárodnej súťaži speváckych zborov Sarawak 2025 v meste Kuching v Malajzii zlaté pásmo v dvoch súťažných kategóriách, a to miešané zbory a folklór. TASR o tom informovala manažérka speváckeho zboru Linda Berlinová.

Spevácky zbor Lúčnica pod vedením umeleckej vedúcej a dirigentky Eleny Matušovej bol na súťaži ako jediný spevácky zbor z Európy. „Lúčničiari súťažili v silnej konkurencii 17 ázijských speváckych zborov z Indonézie, Malajzie, Južnej Kórey a Filipín, pričom medzinárodná porota vyzdvihla predovšetkým krištáľovo čistý zvuk nášho popredného telesa, vokálnu techniku a prácu s dynamickými nuansami dramaturgicky rôznorodých skladieb,“ priblížila Berlinová s tým, že zbor vystupoval v slovenských krojoch.
