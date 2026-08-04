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Spider-Man zaznamenal najsilnejší otvárací víkend v slovenských kinách
Filmová novinka zaznamenala aj rekordný otvárací deň, počas ktorého film Spider-Man: Nový deň prilákal do kín 19.406 divákov.
Autor TASR
Bratislava 4. augusta (TASR) - Film Spider-Man: Nový deň ovládol slovenské kiná, počas otváracieho víkendu si ho pozrelo 88.515 divákov. TASR o tom informovala Zuzana Vašková z distribučnej spoločnosti Itafilm, ktorá snímku uviedla do slovenskej kinodistribúcie 29. júla.
Spresnila, že filmová novinka zaznamenala aj rekordný otvárací deň, počas ktorého film Spider-Man: Nový deň prilákal do kín 19.406 divákov. Víkendové čísla boli ešte silnejšie. „Len za prvých päť dní videlo nový film s Tomom Hollandom 109.374 divákov a na tržbách zarobil 915.786 eur,“ poznamenáva distribučná spoločnosť.
Dodáva, že nový Spider-Man si tak pripísal najsilnejší otvárací víkend roka v slovenských kinách. Pre porovnanie, druhý najlepší štart roka patrí filmu Diabol nosí Pradu 2 s vyše 57.000 divákmi a tržbami vyše 475.000 eur. „Zároveň predstihol aj minuloročný fenomén Minecraft, ktorý videlo vrátane predpremiér 100.937 divákov (787.594 eur) a tržbami prekonal aj giganta Avengers: Endgame (130.000 divákov a 844.003 eur),“ hodnotí distribučná spoločnosť. Spider-Man podľa nej nepotvrdil len silu značky, ale aj to, že veľká kino udalosť so silným príbehom vie stále dostať divákov do sál hneď v prvých dňoch.
Ako ďalej uvádza distribučná spoločnosť, slovenský úspech nového Spider-Mana zapadá do globálneho obrazu. Upozorňuje, že podľa Variety otvoril „Spider-Man: Brand New Day“ vo svete s tržbami 927 miliónov dolárov, čo z neho robí druhý najväčší otvárací víkend v histórii. „V USA a Kanade zarobil 355 miliónov dolárov, na medzinárodných trhoch ďalších 572 miliónov. Spider-Man je skrátka celosvetová kultúrna udalosť leta,“ uzatvára Vašková.
Spresnila, že filmová novinka zaznamenala aj rekordný otvárací deň, počas ktorého film Spider-Man: Nový deň prilákal do kín 19.406 divákov. Víkendové čísla boli ešte silnejšie. „Len za prvých päť dní videlo nový film s Tomom Hollandom 109.374 divákov a na tržbách zarobil 915.786 eur,“ poznamenáva distribučná spoločnosť.
Dodáva, že nový Spider-Man si tak pripísal najsilnejší otvárací víkend roka v slovenských kinách. Pre porovnanie, druhý najlepší štart roka patrí filmu Diabol nosí Pradu 2 s vyše 57.000 divákmi a tržbami vyše 475.000 eur. „Zároveň predstihol aj minuloročný fenomén Minecraft, ktorý videlo vrátane predpremiér 100.937 divákov (787.594 eur) a tržbami prekonal aj giganta Avengers: Endgame (130.000 divákov a 844.003 eur),“ hodnotí distribučná spoločnosť. Spider-Man podľa nej nepotvrdil len silu značky, ale aj to, že veľká kino udalosť so silným príbehom vie stále dostať divákov do sál hneď v prvých dňoch.
Ako ďalej uvádza distribučná spoločnosť, slovenský úspech nového Spider-Mana zapadá do globálneho obrazu. Upozorňuje, že podľa Variety otvoril „Spider-Man: Brand New Day“ vo svete s tržbami 927 miliónov dolárov, čo z neho robí druhý najväčší otvárací víkend v histórii. „V USA a Kanade zarobil 355 miliónov dolárov, na medzinárodných trhoch ďalších 572 miliónov. Spider-Man je skrátka celosvetová kultúrna udalosť leta,“ uzatvára Vašková.