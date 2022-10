Spiegel: O spoločný systém protivzdušnej obrany má záujem aj SR

Berlín 12. októbra (TASR) – O spoločný európsky systém protivzdušnej obrany, ktorý navrhol nemecký kancelár Olaf Scholz, prejavili záujem najmä štáty z východnej časti EÚ. Informoval o tom v stredu nemecký týždenník Der Spiegel. Medzi týmito krajinami je aj Slovensko, uviedla na svojom webe rakúska spravodajská stanica Puls 24.



Spoločné vyhlásenie o zámere realizovať rozsiahly projekt by popri zasadnutí ministrov obrany NATO, ktoré bude v stredu a vo štvrtok v Bruseli, malo podpísať najmenej 12 krajín. Podľa diplomatov sú to Belgicko, Bulharsko, Česko, Estónsko, Fínsko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Nórsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.



Podpísanie vyhlásenia avizovala v sobotu na návšteve Litvy nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová. Účastníkov projektu nemenovala, no vyjadrila nádej, že sa pridajú aj ďalšie štáty vzhľadom na súčasné "medzery" v protivzdušnej obrane v Európe.



Poľsko sa na projekte podľa magazínu Der Spiegel nechce podieľať a sústredí sa na vlastný systém protivzdušnej obrany. Záujem nemá ani Francúzsko, ktoré sa spolieha na odstrašujúci účinok svojho jadrového arzenálu.



Scholz v auguste v prejave o svojej vízii pre EÚ uviedol, že spoločný systém protivzdušnej obrany by bol bezpečnostným prínosom pre celú Európu a tiež lacnejším a efektívnejším riešením ako sú samostatné systémy jednotlivých krajín. Iniciatíva je reakciou na ruskú agresiu voči Ukrajine.